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شينخوا: الصين تنتشل ما يقرب من 13 مليونا من الفقر فى 2017

الجمعة، 02 فبراير 2018 05:11 ص
شينخوا: الصين تنتشل ما يقرب من 13 مليونا من الفقر فى 2017 الرئيس الصينى


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قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) فى ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس نقلا عن بيانات حكومية إن الصين انتشلت 12.89 مليون شخص من سكان المناطق الريفية من الفقر فى عام 2017، لتقلص مستوى الفقر العام لديها إلى 3.1 بالمئة.

ويبذل الحزب الشيوعى الحاكم جهودا للتصدى للفقر المتجذر فى الريف الصينى ويهدف إلى زيادة الدخل السنوى لجميع السكان فوق خط الفقر الرسمى المحدد بمبلغ 2300 يوان (365.26 دولار) بحلول العام 2020.

وأفادت بيانات المكتب الوطنى للإحصاءات بأنه جرى انتشال ما يصل إجمالا إلى 68.53 مليون من سكان الريف من الفقر خلال الفترة بين 2012 و2017.

وخفضت الصين مستوى الفقر لديها إلى 3.1 بالمئة بنهاية العام المنصرم من 4.5 بالمئة قبل ذلك بعام، لكن لا يزال لديها 30.46 مليون من سكان الريف يعيشون تحت خط الفقر على أقل من 2300 يوان.

وركزت البلاد فى الآونة الأخيرة على تطوير صناعات جديدة مثل السياحة البيئية وكذلك على تشجيع زراعة المحاصيل النقدية فى المناطق الريفية الفقيرة، لكن هيئة مراقبة نهب الأموال العامة فى الصين نبهت يوم الأربعاء


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