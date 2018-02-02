video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 03 فبراير 2018 03:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

سلطات المطار تمنع دخول المفوض البلجيكى فى باكستان لوصوله بدون تأشيرة

الجمعة، 02 فبراير 2018 08:05 م
سلطات المطار تمنع دخول المفوض البلجيكى فى باكستان لوصوله بدون تأشيرة مطار القاهرة الدولى


كتبت رحاب نبيل
إضافة تعليق

 
منعت سلطات مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الجمعة، المفوض التجارى البلجيكى فى باكستان حسين عبيد منصور من دخول البلاد، لوصوله من دبى بجواز سفر دبلوماسى بلجيكى بدون الحصول على تأشيرة مسبقة.
 
وذكرت مصادر أمنية بمطار القاهرة الدولى، بأنه المسئول البلجيكى وصل القاهرة قادما من دبى على متن طائرة الخطوط الإماراتية، وأثناء إنهاء إجراءات الجوزات تبين وصوله بجواز سفر دوبلوماسى بلجيكى وبدون تأشيرة دخول مسبقة، تم الاتصال بالسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الجوازات والإقامات الدبلوماسية، الذى عرض الأمر على قيادات وزارة الخارجية، حيث تقرر عدم السماح بدخوله تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
 
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وفاة راكبة يمنية قبل هبوط طائرتها بمطار القاهرة بسبب أزمة قلبية حادة

4 ملايين جنيه حصيلة بيع 36 سيارة بمزاد جمارك مطار القاهرة

إعادة فتح مطار "تشارلستون الأمريكى" بعد تقارير عن عبوة ناسفة

مطار القاهرة

المفوض البلجيكي

باكستان



لا تفوتك
قبيل زيارة السيسى.. عمانيون يتداولون فيديو للسلطان قابوس يشيد بالدور المصرى

قبيل زيارة السيسى.. عمانيون يتداولون فيديو للسلطان قابوس يشيد بالدور المصرى

إنفو جراف.. خطة الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية حتى عام 2021

إنفو جراف.. خطة الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية حتى عام 2021

بالأرقام.. "حريفة" الزمالك VS الاستثنائى عبد الله السعيد = 0

بالأرقام.. "حريفة" الزمالك VS الاستثنائى عبد الله السعيد = 0

فيديو.. إليسا تتعرض للإغماء خلال حفلها بالقرية العالمية فى دبى

فيديو.. إليسا تتعرض للإغماء خلال حفلها بالقرية العالمية فى دبى

حزب شفيق يهاجم عبد الرحيم على.. والأخير: مش عايز أتكلم فى أمور لم يأت أوانها

حزب شفيق يهاجم عبد الرحيم على.. والأخير: مش عايز أتكلم فى أمور لم يأت أوانها

صور.. الوليد بن طلال فى رحلة خيل برية مع أسرته بعد أيام من إطلاق سراحه

صور.. الوليد بن طلال فى رحلة خيل برية مع أسرته بعد أيام من إطلاق سراحه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة