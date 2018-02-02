سلطات المطار تمنع دخول المفوض البلجيكى فى باكستان لوصوله بدون تأشيرة

منعت سلطات مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الجمعة، المفوض التجارى البلجيكى فى باكستان حسين عبيد منصور من دخول البلاد، لوصوله من دبى بجواز سفر دبلوماسى بلجيكى بدون الحصول على تأشيرة مسبقة.

وذكرت مصادر أمنية بمطار القاهرة الدولى، بأنه المسئول البلجيكى وصل القاهرة قادما من دبى على متن طائرة الخطوط الإماراتية، وأثناء إنهاء إجراءات الجوزات تبين وصوله بجواز سفر دوبلوماسى بلجيكى وبدون تأشيرة دخول مسبقة، تم الاتصال بالسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الجوازات والإقامات الدبلوماسية، الذى عرض الأمر على قيادات وزارة الخارجية، حيث تقرر عدم السماح بدخوله تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.