سقوط 18 تاجر مخدرات بحوزتهم هيروين وفودو وحشيش فى حملات بالقليوبية

سقوط 18 تاجر مخدرات بحوزتهم هيروين وفودو وحشيش فى حملات بالقليوبيةالجمعة، 02 فبراير 2018 03:13 م
هيروين - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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شنت أجهزة البحث الجنائى، ومكتب مكافحة المخدرات بالقليوبية، حملة أمنية على مدينة القناطر الخيرية وقليوب والعبور وشبرا الخيمة.
وأسفرت الحملة عن القبض على 18 تاجر مخدرات ضبط بحوزتهم 950 جرام هيروين، و75 جراما من مخدر الفودو، وكيلو و135 جرام حشيش، و560 قرصا مخدرا، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.
كانت توجيهات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، للواء محمد الألفى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بشن حملات مستمرة على المدن، فاستهدفت حملة مكبرة قادها العميد حسام الحسينى رئيس مباجث القليوبية، مناطق قليوب وشبرا الخيمة والخانكه وكفر شكر.
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