سقوط قتيل فى إطلاق صاروخ سورى على مدينة حدودية تركية





الريحانية (أ ف ب)

قتل شخص وأصيب آخرون الجمعة، فى سقوط صواريخ مصدرها شمال سوريا على مدينة الريحانية الحدودية التركية كما أعلن رئيس بلديتها.

والرجل قتل فى سقوط صاروخ أطلقته وحدات حماية الشعب الكردية فى منطقة عفرين والتى تستهدفها أنقرة بعملية عسكرية فى شمال سوريا، كما كتب رئيس بلدية الريحانية حسين شانفردى فى تغريدة.

وقالت وكالة الأناضول إن الرجل توفى المستشفى ويبلغ من العمر 68 عاما فيما أصيب 7 أشخاص بجروح.

وأطلقت عدة صواريخ أخرى على الريحانية خلال النهار، وكان رئيس البلدية أشار إلى سقوط صاروخين بعد الظهر أوقعا 4 جرحى.

وأطلقت تركيا فى 20 يناير عملية فى منطقة عفرين التى تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة فى حملتها ضد تنظيم داعش فى سوريا.

وتتهم أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية بأنها امتداد فى سوريا لحزب العمال الكردستانى الذى يخوض نزاعا مسلحا فى تركيا منذ 1984.

وأعلن رئيس الوزراء التركى بن على يلديريم فى خطاب متلفز الجمعة، أن 82 صاروخا أطلقت على مدن حدودية تركية منذ بدء الهجوم ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة حوالى 100 بجروح.