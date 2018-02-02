سقوط عصابة نفذت 21 حادث سرقة شقق بالزيتون





كتب إبراهيم أحمد

نجح ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون، فى القبض على كلا من "فادى م م" 33 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 14 قضية آخرهم "ضرب وإحداث عاهة"، و"ياسر إ أ" 20 عاطل، والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرهم "سرقة بالإكراه"، و"آدم ع ج" 20 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية "سرقة"، و"سيف س ص" 21 سنة، عاطل، يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن والمتاجر والسيارات بأسلوب "التسلق وكسر القفل ، كسر الزجاج".



المتهمون عناصر عصابة سرقة الشقق والحضانات وبجوارهم المسروقات



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 21 حادث سرقة من بينهم 13 سرقة حضانة، بذات الأسلوب، والاستيلاء على مبالغ مالية، وأجهزة كهربائية، وهواتف محمولة، وأجهزة كمبيوتر، وتم بإرشادهما ضبط كل المسروقات المستولى عليها لدى عملائهم "سيئى النية" وهم صاحبى محال، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية على متطلباتهم الشخصية، كما تم بإرشادهم ضبط الأدوات المستخدمة فى ارتكاب تلك الوقائع عبارة عن (جاكوش ، مفك ، بنسة) ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.