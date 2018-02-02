سقوط عصابة سرقة أغطية البالوعات عقب سرقة المعهد الأزهرى الثانوى بالسلام





كتب إبراهيم أحمد

تمكن رجال مباحث قسم شرطة السلام أول، أثناء تفقد الأوضاع الأمنية بمنطقة إسبيكو، من ضبط كل من "عبد الله ع ب" 19 سنة، عاطل، و"عبد الرحمن م ع" 20 سنة، عاطل، و"حمدي ع م" 19 سنة، سباك، و"ياسر ف ج" 16 سنة، عاطل، و"جمال خ ص" 18 سنة، سائق توك توك، أثناء استقلالهم دراجة بخارية "توك توك" ملك وقيادة المتهم الخامس، ومحمل عليها 5 أجولة بداخلها كمية من قطع الحديد الزهر من كسر غطاء البالوعات ، 9 حنفيات مياه، مطرقة حديدية.

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المضبوطات من داخل المعهد الأزهرى الثانوى بنين، وباستدعاء "مجدى ح أ" 57 سنة، وكيل المعهد، تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.