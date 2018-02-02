video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 02 فبراير 2018 05:01 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط عصابة سرقة أغطية البالوعات عقب سرقة المعهد الأزهرى الثانوى بالسلام

الجمعة، 02 فبراير 2018 03:24 م
سقوط عصابة سرقة أغطية البالوعات عقب سرقة المعهد الأزهرى الثانوى بالسلام المتهمين عقب القبض عليهم


كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق

تمكن رجال مباحث قسم شرطة السلام أول، أثناء تفقد الأوضاع الأمنية بمنطقة  إسبيكو، من ضبط كل من "عبد الله ع ب" 19 سنة، عاطل، و"عبد الرحمن م ع" 20 سنة، عاطل، و"حمدي ع م" 19 سنة، سباك، و"ياسر ف ج" 16 سنة، عاطل، و"جمال خ ص" 18 سنة، سائق توك توك، أثناء استقلالهم دراجة بخارية "توك توك" ملك وقيادة المتهم الخامس، ومحمل عليها 5 أجولة بداخلها كمية من قطع الحديد الزهر من كسر غطاء البالوعات ، 9 حنفيات مياه، مطرقة حديدية.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المضبوطات من داخل المعهد الأزهرى الثانوى بنين، وباستدعاء "مجدى ح أ" 57 سنة، وكيل المعهد، تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك  المحضر اللازم، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب محافظ القاهرة: لدينا نقص شديد فى أغطية بالوعات الصرف بـ4 أحياء

أهالى العاشر من رمضان يتحفظون على 3 أشخاص لسرقتهم أغطية البالوعات بالشرقية

اخبار الحوادث

سرقة اغطية بالوعات

سرقة معهد ازهرى

السلام

مباحث القاهرة اغطية البالوعات



لا تفوتك
صور.. السيسى يتفقد مشروع هضبة الجلالة بشكل مفاجئ ويستمع لشرح المسئولين

صور.. السيسى يتفقد مشروع هضبة الجلالة بشكل مفاجئ ويستمع لشرح المسئولين

خالد صلاح يكتب : الأقوياء فقط يبنون حياة ديمقراطية سليمة

خالد صلاح يكتب : الأقوياء فقط يبنون حياة ديمقراطية سليمة

دولارات تميم رايح جاى.. كيف حاولت قطر شراء صمت الغرب؟ من إنشاء المدارس إلى شراء وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث.. مؤسسة "موزة" أنفقت 30.6 مليون دولار فى نيويورك.. وقلق بالمنظمات المدنية من بث سموم "الحمدين"

دولارات تميم رايح جاى.. كيف حاولت قطر شراء صمت الغرب؟ من إنشاء المدارس إلى شراء وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث.. مؤسسة "موزة" أنفقت 30.6 مليون دولار فى نيويورك.. وقلق بالمنظمات المدنية من بث سموم "الحمدين"

حكايات صور الشارع فى أسبوع.. شبابيك البيوت المصرية بتحكى كتير.. العجوز بعكازها تبحث عن مواصلة مريحة.. فى معرض الكتاب الأطفال يمرحون ويقرأون.. وفى أحياء القاهرة شوارع ملك الكل وأبواب بتقفل على الجناينى والوزير

حكايات صور الشارع فى أسبوع.. شبابيك البيوت المصرية بتحكى كتير.. العجوز بعكازها تبحث عن مواصلة مريحة.. فى معرض الكتاب الأطفال يمرحون ويقرأون.. وفى أحياء القاهرة شوارع ملك الكل وأبواب بتقفل على الجناينى والوزير

مرتضى منصور يلوم إيهاب جلال بسبب الصفقات الجديدة

مرتضى منصور يلوم إيهاب جلال بسبب الصفقات الجديدة

شاهد فى دقيقة.. شاكيرا النجمة الذهبية تحتفل بعيد ميلادها الـ41

شاهد فى دقيقة.. شاكيرا النجمة الذهبية تحتفل بعيد ميلادها الـ41

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة