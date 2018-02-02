سقوط عصابة سرقة أغطية البالوعات عقب سرقة المعهد الأزهرى الثانوى بالسلام

سقوط عصابة سرقة أغطية البالوعات عقب سرقة المعهد الأزهرى الثانوى بالسلامالجمعة، 02 فبراير 2018 03:24 م
المتهمين عقب القبض عليهم
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن رجال مباحث قسم شرطة السلام أول، أثناء تفقد الأوضاع الأمنية بمنطقة إسبيكو، من ضبط كل من "عبد الله ع ب" 19 سنة، عاطل، و"عبد الرحمن م ع" 20 سنة، عاطل، و"حمدي ع م" 19 سنة، سباك، و"ياسر ف ج" 16 سنة، عاطل، و"جمال خ ص" 18 سنة، سائق توك توك، أثناء استقلالهم دراجة بخارية "توك توك" ملك وقيادة المتهم الخامس، ومحمل عليها 5 أجولة بداخلها كمية من قطع الحديد الزهر من كسر غطاء البالوعات ، 9 حنفيات مياه، مطرقة حديدية.
وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المضبوطات من داخل المعهد الأزهرى الثانوى بنين، وباستدعاء "مجدى ح أ" 57 سنة، وكيل المعهد، تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.
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