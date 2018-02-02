video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 03 فبراير 2018 03:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

سفير الكويت يهدى درعًا لوزير الأوقاف لجهوده فى نشر الوسطية وخدمة الدعوة

الجمعة، 02 فبراير 2018 08:39 م
سفير الكويت يهدى درعًا لوزير الأوقاف لجهوده فى نشر الوسطية وخدمة الدعوة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف


كتب – إسماعيل رفعت
إضافة تعليق

أهدى السفير محمد بن صالح الدويخ سفير دولة الكويت بالقاهرة درع المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تقديرا لجهوده في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح وفِي خدمة الدعوة.

جاء ذلك خلال  حضوره ختام المنتدى  التثقيفي الذى أقامته وزارة الأوقاف المصرية على مدار أربعة أيام للطلاب الوافدين الذين يدرسون بالأزهر الشريف مع رعاية مادية لهؤلاء الطلاب من المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية  بالقاهرة، وهو ما كان محل إشادة وتقدير من سيادة السفير وإسماعيل الكندرى مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وزير الأوقاف وسفير الكويت يكرمان الطلاب الوافدين المتفوقين

صور.. وزير الأوقاف: الرئيس يراعى الله فى مال الوقف وأمر بتوظيفه فى الأمور الشرعية.. مختار جمعة يعلن الانتهاء من رسومات أوقاف الإسكندرية لاستغلالها.. وسفير الكويت: مصر بلد العلم.. والمحافظ: نرحب بالملتقى الكويتى

وزير الأوقاف: المشاركة الإيجابية فى الممارسة الديمقراطية مطلب شرعى ووطنى

وزير الاوقاف

سفير الكويت

نشر الوسطية



لا تفوتك
قبيل زيارة السيسى.. عمانيون يتداولون فيديو للسلطان قابوس يشيد بالدور المصرى

قبيل زيارة السيسى.. عمانيون يتداولون فيديو للسلطان قابوس يشيد بالدور المصرى

إنفو جراف.. خطة الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية حتى عام 2021

إنفو جراف.. خطة الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية حتى عام 2021

بالأرقام.. "حريفة" الزمالك VS الاستثنائى عبد الله السعيد = 0

بالأرقام.. "حريفة" الزمالك VS الاستثنائى عبد الله السعيد = 0

فيديو.. إليسا تتعرض للإغماء خلال حفلها بالقرية العالمية فى دبى

فيديو.. إليسا تتعرض للإغماء خلال حفلها بالقرية العالمية فى دبى

حزب شفيق يهاجم عبد الرحيم على.. والأخير: مش عايز أتكلم فى أمور لم يأت أوانها

حزب شفيق يهاجم عبد الرحيم على.. والأخير: مش عايز أتكلم فى أمور لم يأت أوانها

صور.. الوليد بن طلال فى رحلة خيل برية مع أسرته بعد أيام من إطلاق سراحه

صور.. الوليد بن طلال فى رحلة خيل برية مع أسرته بعد أيام من إطلاق سراحه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة