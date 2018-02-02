سفير الكويت يهدى درعًا لوزير الأوقاف لجهوده فى نشر الوسطية وخدمة الدعوة





كتب – إسماعيل رفعت

أهدى السفير محمد بن صالح الدويخ سفير دولة الكويت بالقاهرة درع المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تقديرا لجهوده في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح وفِي خدمة الدعوة.

جاء ذلك خلال حضوره ختام المنتدى التثقيفي الذى أقامته وزارة الأوقاف المصرية على مدار أربعة أيام للطلاب الوافدين الذين يدرسون بالأزهر الشريف مع رعاية مادية لهؤلاء الطلاب من المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة، وهو ما كان محل إشادة وتقدير من سيادة السفير وإسماعيل الكندرى مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة.