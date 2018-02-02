سفير الكويت بالقاهرة:علاقتنا مع مصر بدأت بالعلم وليس الاقتصاد ولا السياسة





الإسكندرية – أسماء على بدر

أكد السفير محمد صالح الذويخ، سفير الكويت بالقاهرة، أن العلاقات المصرية الكويتية بدأت بالعلم والثقافة، وليست بالعلاقات الاقتصادية والسياسية، وذلك فى بداية القرن الـ 19، عندما جاءت وفود مصرية إلى الأراضى الكويتية لنشر العلم والثقافة .

وأضاف خلال كلمته بمعسكر الوافدين بالإسكندرية، أن الأزهر له دور كبير فى هذه العلاقة، وللعلماء المصريين دوراً كبيراً فى توطيد هذه العلاقة، وزارت أول بعثة مصرية تعليمية الكويت تحديداً عام 1911، مشيراً إلى أن التعاون القائم بين البلدين مستمر حتى الآن فى كافة المجالات، وهو تعاون دائم ومستمر.

ووجه رساله للطلاب الوافدين، أنهم يتعلمون العلم الصحيح والإسلام الوسطى لكى يصبحون مرآه صادقة أمام العالم ، موجهاً تحية لجمهورية مصر العربية والأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، لدورهم فى نشر الإسلام الوسطى وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى العالم .

وأكد سفير الكويت، أنه بصدد إقامة ملتقى كويتى بمحافظة الإسكندرية، حيث التقى بالدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية ، ليكون تعاون مشترك بين البلدين فى أكثر من مجال، ويحضره المواطنين الكويتين الذين دروسوا فى مصر ولهم ذكريات بمحافظة الإسكندرية .