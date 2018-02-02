سعر اليورو اليوم الجمعة 2-2-2018

سعر اليورو اليوم الجمعة 2-2-2018الجمعة، 02 فبراير 2018 12:42 م
اليورو - ارشيفية
رانيا فزاع
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استقرت العملة الأوروبية مقابل الجنيه المصرى على نفس أسعار ختام تعاملات أمس الخميس، وبحسب آخر تحديثات البنك الأهلى، سجل سعر اليورو الأوروبى، 21.83 جنيه للشراء، و 22.09 جنيه للبيع.
وفى عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو اليوم، كالتالى...
سعر اليورو فى البنك المركزى
21.9392 جنيه للشراء
22.0655 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
21.83 جنيه للشراء
22.09 جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك مصر
21.82 جنيه للشراء
22.04 جنيه لليورو
سعر اليورو فى بنك القاهرة
21.83 جنيه للشراء
22.09 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
21.79 جنيه للشراء
22.05 جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
21.82 للشراء
21.99 للبيع
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