سعر اليورو اليوم الجمعة 2-2-2018





رانيا فزاع

استقرت العملة الأوروبية مقابل الجنيه المصرى على نفس أسعار ختام تعاملات أمس الخميس، وبحسب آخر تحديثات البنك الأهلى، سجل سعر اليورو الأوروبى، 21.83 جنيه للشراء، و 22.09 جنيه للبيع.

وفى عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو اليوم، كالتالى...

سعر اليورو فى البنك المركزى

21.9392 جنيه للشراء

22.0655 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

21.83 جنيه للشراء

22.09 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

21.82 جنيه للشراء

22.04 جنيه لليورو

سعر اليورو فى بنك القاهرة

21.83 جنيه للشراء

22.09 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

21.79 جنيه للشراء

22.05 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

21.82 للشراء

21.99 للبيع