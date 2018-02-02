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سعر الريال السعودى اليوم الجمعة

الجمعة، 02 فبراير 2018 01:22 م
سعر الريال السعودى اليوم الجمعة ريال سعودى - ارشيفية


رانيا فزاع
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واصل سعر الريال السعودى ثباته  اليوم الجمعة أمام الجنيه المصرى واستقر على نفس سعر ختام  تعاملات أمس ، بمختلف البنوك العاملة فى مصر ، مسجلا 4.70 جنيه للشراء و4.72 جنيه للبيع فى اخر تحديثات البنك الأهلى .

وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر ، جاء سعر الريال السعودى والذى سجل فروقاً طفيفة من بنك لآخر ، كالتالى...

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

 

 4.6999 جنيه للشراء

4.7267 جنيه للبيع

 سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

 4.70 جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع

 سعر الريال السعودى فى بنك مصر

 4.69 جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

 

 4.68  جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع

 سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

 4.67 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

 سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

 4.66 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

 

 

 


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