سعر الدولار اليوم الجمعة واستقرار العملة الأمريكية

سعر الدولار اليوم الجمعة واستقرار العملة الأمريكيةالجمعة، 02 فبراير 2018 12:06 م
الدولار ارشيفية
رانيا فزاع
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استقر سعر العملة الأمريكية الدولار اليوم الجمعة بداية العطلة الأسبوعية على نفس سعر ختام تعاملات أمس الخميس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصرى ، 17.63 جنيه للشراء، و 17.73 جنيه للبيع .
سعر الدولار فى مصر
فيما جاء سعر الدولار فى عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، كالتالى:
متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
17.6261جنيه للشراء
17.7261جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر
17.62 جنيه للشراء
17.72 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
17.63 جنيه للشراء
17.73 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
17.63 جنيه للشراء
17.73 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
17.6 جنيه للشراء
17.7 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
17.61 جنيه للشراء
17.71 جنيه للبيع
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