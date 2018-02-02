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سعر الدولار اليوم الجمعة واستقرار العملة الأمريكية

الجمعة، 02 فبراير 2018 12:06 م
سعر الدولار اليوم الجمعة واستقرار العملة الأمريكية الدولار ارشيفية


رانيا فزاع
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استقر سعر العملة الأمريكية  الدولار اليوم الجمعة بداية العطلة الأسبوعية على نفس سعر ختام تعاملات أمس الخميس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصرى ، 17.63 جنيه للشراء، و 17.73 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى مصر

 

 

 فيما جاء سعر الدولار فى عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، كالتالى:

 متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

   17.6261جنيه للشراء

 17.7261جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

 17.62 جنيه للشراء

17.72 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

  17.63 جنيه للشراء

17.73  جنيه للبيع

 سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

  17.63 جنيه للشراء

17.73 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 17.6  جنيه للشراء

17.7 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

  17.61 جنيه للشراء

 17.71 جنيه للبيع

 

 


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