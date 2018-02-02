زراعة جنوب سيناء: زراعة 68 ألف شتلة زيتون مجانا بالمحافظة





جنوب سيناء – فايزة مرسال

قال عاطف حامد وكيل وزارة الزارعة بجنوب سيناء، إن محافظة جنوب سيناء شهدت طفرة كبيرة من اهتمام الدولة وزارة الزارعة بالتنمية الزراعية.

وأضاف وكيل وزارة الزارعة بجنوب سيناء، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم زراعة 68 ألف شتلة زيتون مجانا لدى المزارعين فى إطار تنفيذ المشروع القومى لزراعة 2،5 مليون شجرة زيتون بسيناء، مشيرا أنه تم دعم المزارعين بعدد 60 ألف شتلة متنوعة ( زيتون - رمان – تين – موالح ) مجاناً من قبل وزارة الزراعة بهدف تحسين مستوى معيشة المزارع.

وتابع: تم دعم المزارعين بتقاوى وشتلات مجانا لعدد ( 900 ) صوبة من الصوب الزراعية المهداة من القوات المسلحة بتكلفة إجمالية 900 ألف جنيه وتم موافقة وزارة التخطيط على مبلغ 2 مليون جنيه خطة 2017 / 2018 لتوفير التقاوى والشتلات وشبكات الرى والأغطية للصوب.

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة إلى أنه، تم فتح عدد "7 " منافذ لتسويق منتجات وزارة الزراعة ومنتجات المزارعين وعدد " 4 " شوادر لطرح إنتاج المزارع لتخفيف العبء الكاهل محدودى الدخل، إنتاج مليون بيضة وذلك من خلال المزارع التابعة للمديرية والمحافظة والقطاع الخاص والتى تحتوى على 34 عنبر تسمين وبياض للدجاج.

كما صدور القرار الوزارى رقم 30 سنة 2016 بمنح الحماية النباتية لأول صنف مصرى منتج من تقاوى بنجر السكر مصر 27 تحت الظروف الطبيعية والمناخية لسانت كاترين وموافقة وزارة التخطيط على مبلغ 500 الف جنيه لإقامة محطة لتربية وإنتاج تقاوى بنجر السكر بسانت كاترين.

بينما تم دعم المزارعين بالزريعة من أسماك البلطى والأعلاف اللازمة للتغذية مجانا بالتعاون مع المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد.

وقال عاطف، إنه تم مساعدة ودعم الأسر المعيلة باقرى المحافظة بعدد "14 " بطارية مجانا أرانب بمبلغ 15 ألف جنيه وتوفير سلالات الأرانب والأعلاف بنصف الثمن.

وتم إقامة مزرعة لتسمين العجول على مساحة 30 فدان بطاقة 11 ألف رأس / دورة لتوفير اللحوم الحمراء للمواطنين وتوفير فرص عمل للشباب بكل دورة وفتح منفذ لبيع اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأوضح أنه تتم التوسع فى زراعة أشجار النقليات "لوز – فستق – بيكان" بشتلات مجانية بعدد 7 آلاف شتلة لزراعة 420 فدان بمدينة سانت كاترين، إسهاما من وزارة الزراعة فى العمل على تخفيف العبء عن كاهل المزارعين تم الموافقة على إقامة وحدة مصغرة للميكنة الزراعة بمدينة طور سيناء من خلال توفير المعدات الزراعية للتيسير على المزارعين فى عمليات الخدمة للأرض.



محصول الزيتون



انتاج المحاصيل الزارعية



مزرعة تسمين العجول