روسيا تحذر من المبالغة فى تقدير تأثير العقوبات الأمريكية

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حذرت رئيسة مجلس الاتحاد الروسى فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الجمعة، من المبالغة فى تقدير مدى تأثير العقوبات الأمريكية على روسيا.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية للأنباء عن، ماتفيينكو، قولها، إنه ما من داع للمبالغة فى قضية ما يسمى بـ "قائمة الكرملين" للعقوبات الأمريكية المحتمل فرضها لاحقا، وأضافت "ينبغى ألا نهول الوضع، نحن نولى اهتماما بالغا لمناقشة مثل هذه القوائم وتأثيرها علينا، ويجب إدراك أن هذه الأمور حتمية، إذ أن الوضع لن يتغير فى غضون السنتين القادمتين بل ستتفاقم التوترات لأن الولايات المتحدة ترى أن مصالحها هى الأهم وأن مصالح الدول الأخرى لا أهمية لها".

وأكدت ضرورة أن تقوم العلاقات على مراعاة مصالح جميع الدول، لافتة إلى أنه رغم ذلك لم تتغير السياسات الأمريكية فى هذا الشأن حتى الآن، وقالت ماتفيينكو "لقد تم اتخاذ اجراءات مؤخرا للحد من عواقب هذه العقوبات والضغوط الأمريكية على روسيا وسنواصل القيام بذلك فى المستقبل لحماية اقتصادنا وشركاتنا العامة والخاصة".

وأشارت رئيسة مجلس الاتحاد الروسى، أيضا، إلى أن الضغوط الأمريكية على روسيا تتجاوز حدودها الاقليمية، موضحة أن هناك محاولات تبذل لتخويف الدول الأخرى، إلا أن هناك وعى متزايد فى العالم بأن هذه الاجراءات موجهه ضد اقتصاداتها أيضا، وأثق أن الإجراءات الأمريكية تكتسب سخطا متزايدا بين الدول، وأفادت ماتفيينكو، بأن الحوار بين الدول ضرورى، لأنه يصب فى مصلحة الولايات المتحدة وروسيا والعالم بأسره.