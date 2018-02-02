video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 02 فبراير 2018 08:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس مجلس النواب العراقى: أمامنا تحد كبير فى إعادة النازحين إلى مناطقهم

الجمعة، 02 فبراير 2018 04:00 م
رئيس مجلس النواب العراقى: أمامنا تحد كبير فى إعادة النازحين إلى مناطقهم رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى


أ ش أ
إضافة تعليق

اعتبر رئيس مجلس النواب العراقى، سليم الجبورى، اليوم الجمعة، أن الحكومة، ومجلس النواب، أمامهما تحد خلال الأيام المقبلة بإعادة النازحين إلى مناطقهم لإجراء الانتخابات بصورة سلسة، داعيا إلى بذل جهود دبلوماسية من أجل مواجهة الاستفزازات التى يواجهها البلد.

وقال الجبورى - فى كلمة له خلال مؤتمر السفراء السادس المنعقد فى بغداد وفقا لقناة (السومرية نيوز) - "إن مجلس النواب والحكومة تنتظرهما الأيام المقبلة تحديات تتمثل فى العمل على حل المشاكل الإنسانية للنازحين وإعادتهم إلى مناطقهم من أجل إجراء الانتخابات بشكل سلس، فضلا عن إعادة الخدمات الأساسية إلى مناطقهم".

وأضاف الجبورى، "يتوجب علينا أن نبذل جهودا دبلوماسية لمواجهة الاستفزازات فى الخارج"، لافتا إلى أنه أصبح لزاما علينا أن نعمل مع شركائنا من أجل اعمار العراق"، وانطلق - فى وقت سابق من اليوم - المؤتمر السنوى السادس لسفراء العراقى فى الخارج، بحضور رئيس مجلس النواب سليم الجبورى، ورئيس الوزراء حيدر العبادى، ورئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، إضافة إلى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ، وشخصيات عسكرية وسياسية أخرى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العبادى يدعو سفراء العراق وبعثاته فى الخارج لخدمة المواطنين وتسهيل معاملاتهم

محلب لصحيفة عراقية: الدمار فى الموصل يفوق الخيال.. ومصر تقف بجانب العراق

العبادى: نسعى لإقامة علاقات مع دول الجوار دون التنازل عن مصالح العراق

"محلب" فى الموصل لنقل تهنئة السيسي بتحرير العراق وبحث إعادة الإعمار

اخبار عربية

مجلس النواب العراقى

الخارجية العراقية

سفراء العراق

رئيس العراق

رئيس وزراء العراق

اخبار العرب

مكافحة الارهاب

اخبار العراق



لا تفوتك
صور.. السيسى يتفقد مشروع هضبة الجلالة بشكل مفاجئ ويستمع لشرح المسئولين

صور.. السيسى يتفقد مشروع هضبة الجلالة بشكل مفاجئ ويستمع لشرح المسئولين

فيديوجراف.. لو فزت بشقة فى"سكن مصر"..اعرف قيمة المقدم والأقساط

فيديوجراف.. لو فزت بشقة فى"سكن مصر"..اعرف قيمة المقدم والأقساط

دولارات تميم رايح جاى.. كيف حاولت قطر شراء صمت الغرب؟ من إنشاء المدارس إلى شراء وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث.. مؤسسة "موزة" أنفقت 30.6 مليون دولار فى نيويورك.. وقلق بالمنظمات المدنية من بث سموم "الحمدين"

دولارات تميم رايح جاى.. كيف حاولت قطر شراء صمت الغرب؟ من إنشاء المدارس إلى شراء وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث.. مؤسسة "موزة" أنفقت 30.6 مليون دولار فى نيويورك.. وقلق بالمنظمات المدنية من بث سموم "الحمدين"

حكايات صور الشارع فى أسبوع.. شبابيك البيوت المصرية بتحكى كتير.. العجوز بعكازها تبحث عن مواصلة مريحة.. فى معرض الكتاب الأطفال يمرحون ويقرأون.. وفى أحياء القاهرة شوارع ملك الكل وأبواب بتقفل على الجناينى والوزير

حكايات صور الشارع فى أسبوع.. شبابيك البيوت المصرية بتحكى كتير.. العجوز بعكازها تبحث عن مواصلة مريحة.. فى معرض الكتاب الأطفال يمرحون ويقرأون.. وفى أحياء القاهرة شوارع ملك الكل وأبواب بتقفل على الجناينى والوزير

مرتضى منصور يلوم إيهاب جلال بسبب الصفقات الجديدة

مرتضى منصور يلوم إيهاب جلال بسبب الصفقات الجديدة

شاهد فى دقيقة.. شاكيرا النجمة الذهبية تحتفل بعيد ميلادها الـ41

شاهد فى دقيقة.. شاكيرا النجمة الذهبية تحتفل بعيد ميلادها الـ41

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة