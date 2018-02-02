رئيس مجلس النواب العراقى: أمامنا تحد كبير فى إعادة النازحين إلى مناطقهم

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اعتبر رئيس مجلس النواب العراقى، سليم الجبورى، اليوم الجمعة، أن الحكومة، ومجلس النواب، أمامهما تحد خلال الأيام المقبلة بإعادة النازحين إلى مناطقهم لإجراء الانتخابات بصورة سلسة، داعيا إلى بذل جهود دبلوماسية من أجل مواجهة الاستفزازات التى يواجهها البلد.

وقال الجبورى - فى كلمة له خلال مؤتمر السفراء السادس المنعقد فى بغداد وفقا لقناة (السومرية نيوز) - "إن مجلس النواب والحكومة تنتظرهما الأيام المقبلة تحديات تتمثل فى العمل على حل المشاكل الإنسانية للنازحين وإعادتهم إلى مناطقهم من أجل إجراء الانتخابات بشكل سلس، فضلا عن إعادة الخدمات الأساسية إلى مناطقهم".

وأضاف الجبورى، "يتوجب علينا أن نبذل جهودا دبلوماسية لمواجهة الاستفزازات فى الخارج"، لافتا إلى أنه أصبح لزاما علينا أن نعمل مع شركائنا من أجل اعمار العراق"، وانطلق - فى وقت سابق من اليوم - المؤتمر السنوى السادس لسفراء العراقى فى الخارج، بحضور رئيس مجلس النواب سليم الجبورى، ورئيس الوزراء حيدر العبادى، ورئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، إضافة إلى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ، وشخصيات عسكرية وسياسية أخرى.