رئيس جامعة القناة: الدراسة بالكلية المصرية الصينية العام القادم

أعلن الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس أنة تمت الموافقة على إنشاء الكلية المصرية الصينية التكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس، وهو ثمرة جهود بدأت من نوفمبر 2016 من خلال توقيع اتفاقية ثلاثية بين جامعة قناة السويس ومؤسسة مصر الخير، ومعهد بكين لتكنولوجيا المعلومات لإنشاء أول كلية تكنولوجية بالجامعات المصرية بمنحة صينية 400 مليون جنيه.

وقال الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، أن الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية هى أول كلية تطبيقية من نوعها في مصر، وستبدأ الدراسة بها العام الجامعي القادم داخل جامعة حكومية ، وستمنح شهادات مزدوجة من مصر والصين ، وستقبل طلابا من الثانوية العامة وخريجي التعليم الفني المتوسط وفوق المتوسط، والحاصلين علي بكالوريوس العلوم ، والحاسبات، والهندسة ، والمعاهد التكنولوجية لتكون نموذجا فريدا لكلية تقنية علي مستوي الجامعات المصرية وذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور شريف إسماعيل، علي إنشاء هذه الكلية بجامعة قناة السويس لتحدث انقلابا في مجال تعظيم دور التعليم الفني والتكنولوجي المهني في خدمة الصناعة والاقتصاد القومي ، والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة في مواجهة التطور السريع في كافة العلوم التكنولوجية ، وستختص الكلية التي قررت الصين المساهمة في إنشائها بمنحة تقدر ب 400 مليون جنيه في تخريج كوادر فنية متميزة ومدربة علي أحدث التطبيقات التكنولوجية لسد حاجة المشروعات العملاقة في منطقة قناة السويس وسيناء ، حيث ستقوم الصين بتجهيز هذه الكلية من خلال هذه المنحة بمعدات ، وأنظمة تعليمية ، وأجهزة محاكاة غير مسبوقة في مصر أو العالم.

وأشار الدكتور غراب إلى أن الكلية الجديدة تساهم في إنشائها الآن كل من الصين ، وجامعة قناة السويس ، ومؤسسة مصر الخير التي سبق وأن أرسلت علي نفقتها قبل ذلك 50 طالبا مصريا من الحاصلين علي الثانوية العامة للدراسة بمعهد بكين لتكنولوجيا المعلومات والحصول علي شهادة مماثلة للشهادة التي سيتم منحها من الكلية المصرية الجديدة التي كانت المؤسسة قد تشاورت مع هذا المعهد في هذا الشأن.