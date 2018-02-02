رئيس جامعة القاهرة: جاهزين للفصل الدراسى الثانى.. وانتهينا من الجداول





وائل ربيعى

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، إن الجامعة جاهزة لانطلاق الفصل الدراسي الثاني ،مؤكدا على إنتهاء الكليات من إعداد جداول المحاضرات لكل الفرق الدراسية، وتجهيز القاعات الدراسية والمعامل من اليوم الأول، بالاضافة إلي قيام كافة الكليات بإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية وإعلانها للطلاب، وضرورة تواجد الأساتذة بين الطلاب والإقتراب منهم، وتفعيل خطة الموسم الثقافي بكل كلية.

وشدد الخشت ،علي حظر العمل الحزبي داخل الجامعة، لافتاً إلي أنه لا تمييز في الجامعة التي هي بيت لكل المصريين وبيت للوعي السياسي الذي يعلو علي كل الصراعات،مؤكدا في الوقت نفسه على حث الجميع للمشاركة في العمليةالديمقراطية والذهاب إلي صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح الخشت أنه سيتم، إعتباراً من إمتحانات الفصل الدراسي الثاني، تطبيق سؤال حل المشكلات الذي يستهدف بناء قدرات الطالب الفكرية والعقلية وقدرته على اتخاذ القرار، وذلك بنسبة نحو 5% من أسئلة الامتحان.

واشار رئيس جامعة القاهرة، الي أن الجامعة انتهت ايضا من خطة أعمال التأمين والحماية بالحرم الجامعي وذلك فيما يتعلق بدخول الأفراد والسيارات للحرم الجامعي، وزيادة أفراد الأمن الإداري علي البوابات، وصيانة منظومة الكاميرات.