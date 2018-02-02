رئيس الوزراء الروسى يدعو إلى زيادة الاستثمارات فى مجال الاقتصاد الرقمى





أستانا -أ ش أ

دعا رئيس الوزراء الروسى دميترى مدفيديف، اليوم الجمعة، إلى زيادة الاستثمارات فى مجال الاقتصاد الرقمى، لافتا فى الوقت ذاته إلى ضرورة توفير المال لهذه التكنولوجيا الجديدة.

وطالب مدفيديف - خلال منتدى اقتصادى فى كازاخستان وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - بلدان الاتحاد الاقتصادى الأوراسى، توفير المال للتكنولوجيات الجديدة، وتنظيم موحد للعملات المشفرة.

وقال رئيس الوزراء الروسى، : "نهدف إلى أن يقف جميع وزراء الحكومات على أرض صلبة وفى كافة الظروف، والاستثمار فى هذه التكنولوجيات بأى عملة كانت، روبل أو دولار أو حتى بيتكوين"، مضيفا أن الثورة الرقمية تتيح فرصا كبيرة للبشرية، ولكنها لن تكون بهذه السرعة طالما يوجد تفاوت رقمى واقتصادى بين الدول.