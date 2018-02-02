رئيس اتحاد الألعاب الإليكترونية: نسعى لتقنين أوضاع 70 ألف صالة فيديو جيم





كتب حسن رمضان

كشف شريف عبد الباقى رئيس الاتحاد المصرى للألعاب الالكترونية، عن تفاصيل إطلاق أول بطولة للألعاب الإلكترونية بدورة معرض الكتاب المنعقدة حاليا، قائلا إن الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب هو صاحب فكرة تواجد أجنحة خاصة بالألعاب الإلكترونية بمعرض الكتاب أسوة بالمعارض العالمية، وذلك لجذب الجمهور على المشاركة خاصة بعد تحول المعرض من سوق لبيع الكتب إلى مهرجان وحدث جماهيرى حضره العام الماضى 4 مليون مواطن، ويتوقع أن يتزايد العدد بدورة العام الحالى لتزامنها مع إجازات نصف العام".

وأضاف عبد الباقى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يلا أونلاين" المذاع عبر إذاعة "نغم أف أم"، أن الاتحاد وافق على الفكرة للاستفادة من المشاركة الضخمة فى معرض الكتاب للترويج له، خاصة وسط فئة الشباب، متابعاً ولذا أطلق الاتحاد أول مسابقة فى لعبة FIFA 18 يوميا من 12 إلى 6 مساء بنظام اللعب الفردى بين جمهور المعرض الذين يقومون بتسجيل أنفسهم من 10 إلى 12 صباحا، ويتم التصفية بين الأوائل فى تمام الساعة السادسة مساء، لتحديد أبطال اليوم.

وذكر أنه سيتم ترشيح الأوائل للنهائيات المقامة يوم 10 فبراير والذى يتم اختيار 5 لاعبين منهم لتمثيل مصر فى بطولة الخليج المقامة فى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر مارس القادم، ويشارك فيها المملكة العربية السعودية والكويت ومصر بالإضافة للدولة المضيفة، وتبلغ الجائزة الأولى لها 125 ألف درهم إماراتى أو ما يعادل 750 ألف جنيه مصرى والتى تقام لأول مرة بالمنطقة العربية.

وعن دور اتحاد الألعاب الإلكترونية فى دمج صالات "البلايستشين"، أوضح عبد الباقى، أن قانون الرياضة الجديد لم يتضمن تنظيم لتسجيل وترخيص صالات الألعاب الإلكترونية وفى الوقت نفسه يجرم أى أحد يمارس نشاط رياضى بدون ترخيص بعقوبة تصل إلى 6 شهور حبس وغرامة 5 آلاف جنيه، ولذا يعد الاتحاد هو المظلة الرسمية لتلك الصالات لممارسة عملها بشكل قانونى، واكتشاف الموهوبين بتلك الصالات للمشاركة بالمسابقات العالمية، والتى تصل جوائزها لملايين.

وكشف عن تقدم الاتحاد بطلب إلى وزارة التنمية المحلية لمخاطبة المحافظات، لتوعية إدارات الأحياء بإجراءات ترخيص صالات "البلايستشين" والتى من ضمنها الحصول على رخصة مزاولة نشاط من اتحاد الألعاب الإلكترونية التابع لوزارة الشباب والرياضة، منوها إلى أن عضوية الاتحاد لن تمثل عبء على أصحاب تلك الصالات والتى يقدر عددها من 50 إلى 70 ألف صالة، أو ستقوم الدولة بإغلاقها ولكنها مع عضويته بالاتحاد والتى تصل رسومها إلى 100 جنيه سنوياً، ستتمكن تلك الصالات من المشاركة بمسابقات وبطولات محلية وعالمية تصل جوائزها بالملايين.

وأشار شريف عبد الباقى، إلى أهمية الاتحاد كمظلة رسمية، قائلا إن إحدى الشركات نظمت مسابقة ضخمة، لاختيار الموهوبين ولكنها لم تتمكن من استخراج إجراءات سفرهم للخارج للمشاركة بمسابقة عالمية لأنهم ليسوا أعضاء بعثة رسمية وذلك لعدم وجود جهة رسمية وقتها تنظم تلك المسابقات.

ويعد برنامج "يلا أونلاين" أضخم برنامج إذاعى متخصص فى التكنولوجيا، ويذاع عبر محطة نغم إف إم على تردد 105.3 وتقدمه هبة السيد وتامر إمام وأحمد البرماوى وخلود نادر، برعاية سامسونج وفودافون وجوميا، ومن إنتاج شركةPOD بالتعاون مع بروموميديا.