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رئيسة وزراء بريطانيا تبرم صفقات قيمتها 9 مليارات استرلينى مع الصين

الجمعة، 02 فبراير 2018 04:19 م
رئيسة وزراء بريطانيا تبرم صفقات قيمتها 9 مليارات استرلينى مع الصين رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى


شنغهاى (رويترز)
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غادرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، الصين اليوم الجمعة، بعدما أبرمت صفقات تجاوزت قيمتها 9.3 مليار جنيه استرلينى (13.26 مليار دولار) فى نهاية زيارة تجارية استغرقت 3 أيام.

وتحاول بريطانيا إعادة طرح نفسها كدولة تجارية تنافس على الساحة العالمية بعد استفتاء أُجرى عام 2016 وانتهى بقرار بالخروج من عضوية الاتحاد الأوروبى، والصين، ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، على رأس قائمة الدول التى تريد بريطانيا توقيع اتفاق للتجارة الحرة معها.

وفى كلمة خلال قمة أعمال فى مدينة شنغهاى الصينية، قالت ماى إن الاستثمار الصينى يساعد بريطانيا على تطوير البنية التحتية وخلق فرص عمل، حيث تستورد نحو 50 ألف شركة بريطانية سلعا من الصين وتبيع أكثر من 10 آلاف شركة بضائعها إلى البلد الآسيوى.

وقالت الحكومة البريطانية إن الصفقات التى بلغ حجمها 9.3 مليار استرلينى ستخلق أكثر من ألفين و500 فرصة عمل فى المملكة المتحدة. 


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