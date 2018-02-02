خروج 13 مصابا فى حادث المنيا بعد تلقيهم العلاج

خروج 13 مصابا فى حادث المنيا بعد تلقيهم العلاجالجمعة، 02 فبراير 2018 05:16 م
اللواء عصام الدين البديوي محافظ المنيا
المنيا- حسن عبد الغفار
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أعلن اللواء عصام الدين البديوى، محافظ المنيا، خروج 13 مصابًا فى حادث الطريق الصحراوى الشرقى، الذى وقع ظهر اليوم الجمعة، من بين 28 مصابًا، فيما صرحت النيابة العامة، بدفن المتوفيين وعددهم 11.
وقال البديوى، إن 19 مصابًا نقلوا إلى مستشفيات المنيا، بينهم مصاب نقل إلى مستشفى المنيا الجامعى، لإصابته بنزيف فى الصدر، ونقل آخر إلى مستشفى أسيوط لإصابته بكسور مختلفة بأنحاء الجسم.
تلقى مدير أمن المنيا، اللواء ممدوح عبد المنصف، إخطارًا من العميد دكتور منتصر عويضة، مدير المباحث، يفيد تصادم 5 سيارات، ما أسفر عن مصرع 11 شخصا بينهم طفلة، وإصابة 28 آخرين، وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية بقيادة العميد أحمد عارف مأمور قسم شرطة المنيا، والرائد عمرو حسن رئيس مباحث بندر المنيا، والرائد عمرو القفاص معاون المباحث.
ونقلت جثث الضحايا، إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، ونقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحى، وبتوقيع الدكتور هانى إسحاق، مفتش صحة المنيا، الكشف الطبى على الضحايا، تبين إصابة المتوفين بكسور فى عظام الجمجمة وتهشم عظام الوجه ونزيف بالمخ وكسور متفرقة بالوجه ونزيف بالبطن والحوض فيما تراوحت إصابات المصابين بين متوسطة إلى خطيرة.
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