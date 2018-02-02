حميميم الروسى: انتهاكات فردية لنظام وقف إطلاق النار فى عدة محافظات سورية





موسكو (أ ش أ)

أكد رئيس مركز حميميم الروسى للمصالحة بين الأطراف المتنازعة فى سوريا ، الجنرال يورى يفتوشينكو ، مواصلة عمل المركز للحل السلمى للأزمة السورية وتسوية الحالة الإنسانية فى البلاد.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن يفتوشينكو، اليوم الخميس، قوله "إن المركز سجل خلال الـ 24 ساعة الماضية انتهاكات فردية لنظام وقف إطلاق النار فى محافظات اللاذقية وحلب وإدلب وفى الغوطة الشرقية، مضيفا أن الوضع بصفة عامة فى مناطق خفض التصعيد يقيّم على أنه مستقر ، وأشار إلى أن المركز أمن مرور قافلة إنسانية تابعة للأمم المتحدة إلى منشية السويسة والجيزة فى ضواحى درعا.

ولفت الجنرال الروسى إلى أن عودة اللاجئين والنازحين داخليا لا تزال مستمرة ، موضحا أنه عاد 81 شخصا إلى منازلهم خلال الساعات الـ 24 الأخيرة ، منهم 25 فى محافظة حلب ، و6 فى حمص، و50 فى دير الزور.