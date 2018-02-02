حميميم الروسى: انتهاكات فردية لنظام وقف إطلاق النار فى عدة محافظات سورية

حميميم الروسى: انتهاكات فردية لنظام وقف إطلاق النار فى عدة محافظات سوريةالجمعة، 02 فبراير 2018 12:16 ص
موسكو (أ ش أ)
أكد رئيس مركز حميميم الروسى للمصالحة بين الأطراف المتنازعة فى سوريا ، الجنرال يورى يفتوشينكو ، مواصلة عمل المركز للحل السلمى للأزمة السورية وتسوية الحالة الإنسانية فى البلاد.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن يفتوشينكو، اليوم الخميس، قوله "إن المركز سجل خلال الـ 24 ساعة الماضية انتهاكات فردية لنظام وقف إطلاق النار فى محافظات اللاذقية وحلب وإدلب وفى الغوطة الشرقية، مضيفا أن الوضع بصفة عامة فى مناطق خفض التصعيد يقيّم على أنه مستقر ، وأشار إلى أن المركز أمن مرور قافلة إنسانية تابعة للأمم المتحدة إلى منشية السويسة والجيزة فى ضواحى درعا.
ولفت الجنرال الروسى إلى أن عودة اللاجئين والنازحين داخليا لا تزال مستمرة ، موضحا أنه عاد 81 شخصا إلى منازلهم خلال الساعات الـ 24 الأخيرة ، منهم 25 فى محافظة حلب ، و6 فى حمص، و50 فى دير الزور.
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بواسطة:
د. هاشم الفلالى
تحقيق افضل النتائج
الاحداث التى وصلت إلى مراحل خطيرة فى ما اصبح عليه من توترات سياسية وتدهور فى الاوضاع التى تسير فيه الامور والتى لم تعد كما ينبغى وأما وصلت إلى تلك المرحلة الخطيرة، التى تحتاج إلى سرعة فى الانقاذ والاغاثة التى ان استمر كما هى، فإنه سوف يحدث من الخطر الشديد ولابد من القيام بما يلزم من كل تلك الجهات المعنية التى تستطيع بان تقدم الدعم اللازم والضرورى، وان تستمر المسارات فى حالة من استقرار الوضع، والسيطرة على كل ما يحتاج إلى ذلك بحيث يمكن بأن يكون هناك ما يؤدى إلى تحقيق النجاح المنشود، على كافة المستويات والاصعدة، والبعد عما يؤدى إلى تفاقم الاوضاع والوصول إلى الخطر الذى يؤدى إلى الكارثة والانزلاق فى المتاهات التى ليس لها مخرج، او الهاوية التى ليس لها قرار. كل هذه العناصر لابد من ان يتم التعامل معها بما يستوجب الاخذ فيه بالاعتبارات التى تؤدى دورها فى تحقيق افضل النتائج المرجوة والمنشودة كما يجب فى اطارها الصحيح والسليم، والبعد عن كل ما قد يصبح فيها من الاذى والضرر بكافة صورة واشكاله