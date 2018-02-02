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حبس طارق رمضان حفيد مؤسس الجماعة الإرهابية فى باريس بعد اتهامه بالاغتصاب

الجمعة، 02 فبراير 2018 09:46 م
حبس طارق رمضان حفيد مؤسس الجماعة الإرهابية فى باريس بعد اتهامه بالاغتصاب طارق رمضان


(أ ف ب)
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وجهت الجمعة فى فرنسا تهمة الاغتصاب إلى الداعية السويسرى طارق رمضان وتم حبسه بباريس بعد يومين من توقيفه رهن التحقيق، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

وأضاف المصدر أن رمضان الملاحق فى قضيتين لوقائع ارتكبت فى فرنسا فى 2009 و2012، وجهت إليه تهمتا الاغتصاب واغتصاب شخص فى وضع ضعيف.

وتتهم أكثر من امرأة، حفيد مؤسسة الجماعة الإرهابية، باغتصابهن بالقوة.

 


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طارق رمضان

القضاء الفرنسى

فرنسا

اغتصاب



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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

منين نجيب الصبر

ياختييى طبلت مبروك عليك يا معجبانى يا غالى-ياغالى-زنزالتك الحلوة قمر بتلالى-وبتقول لك تعالالى

 هو دة مصيرك راح فى الهوا والسراب--خلية بقى ينفعك التحرش والاغتصاب--ومن النهاردة هتبقى حياتك كلها زى الهباب--بعد ما تدخل السجن ويتقفل عليك الباب

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