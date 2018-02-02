حبس طارق رمضان حفيد مؤسس الجماعة الإرهابية فى باريس بعد اتهامه بالاغتصاب





(أ ف ب)

وجهت الجمعة فى فرنسا تهمة الاغتصاب إلى الداعية السويسرى طارق رمضان وتم حبسه بباريس بعد يومين من توقيفه رهن التحقيق، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

وأضاف المصدر أن رمضان الملاحق فى قضيتين لوقائع ارتكبت فى فرنسا فى 2009 و2012، وجهت إليه تهمتا الاغتصاب واغتصاب شخص فى وضع ضعيف.

وتتهم أكثر من امرأة، حفيد مؤسسة الجماعة الإرهابية، باغتصابهن بالقوة.