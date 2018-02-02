حالة الطقس اليوم الجمعة 2/2/2018 فى مصر والدول العربية





كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الجمعة، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافيء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد ومدن القناة تكون كثيفة تصل لحد الضباب على بعض الطرق كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهارًا: ترتفع درجات الحرارة، وتكون أعلى من مُعدلاتها المُعتادة في مثل هذا الوقت من العام بحدود 2-4 درجات مئوية، ويكون الطقس باردًا نسبياً وصحواً في عموم المناطق، ولطيفاً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية مُعتدلة السرعة.

في خليج العقبة، الرياح: شمالية، معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

ليلًا: يكون الطقس بارداً في عموم المناطق، وتهب رياح شرقية معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ومائلاً للبرودة نهاراً في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.