جولة مفاجئة لوزير النقل بمحطات مترو الأنفاق و"سكة حديد" الجيزة





كتب – رضا حبيشى

واصل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولاته التفقدية لمرافق النقل التابعة للوزارة، حيث أجرى اليوم الجمعة جولة مفاجئة لمتابعة استعدادات مرفقى مترو الأنفاق والسكة الحديد، لاستئناف الدراسة وبدء الفصل الدراسي الثاني غدًا السبت.

وفاجأ الوزير العاملين بمحطة ساقية مكى بالخط الثاني لمترو الانفاق وتفقد الأرصفة وشبابيك التذاكر، والتقى بعدد من الركاب الذين اشتكى بعضهم من تعطل المصاعد، فتوجه الوزير مع مسئولى المحطة للمصاعد وتأكد من عدم تعطلها وجاهزيتها للعمل.

ووجه بحسن التعامل مع الركاب وتخصيص عدد من العاملين بكافة المحطات لمساعدة كبار السن فى الوصول إلى الأرصفة والقطارات، سواء عن طريق السلالم المتحركة أو المصاعد.

واستقل "عرفات" أحد القطارات إلى محطة الجيزة لمترو الأنفاق بعدها توجه إلى محطة الجيزة للسكك الحديدية، حيث تفقد الوزير يرافقه اللواء قاسم حسين مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات مساعد وزير الداخلية؛ الأرصفة والتقى عددا من الركاب ودار حوار حول خطة تطوير منظومة السكك الحديدية وطالب الوزير مسئولى السكة الحديد بحسن التعامل مع الركاب والمحافظة على مستوى متميز من النظافة للمحطات والقطارات والتنسيق المستمر مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين خطوط ومحطات وقطارات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية.

وتوجه وزير النقل إلى محطة الجيزة لمترو الأنفاق ليتفقد بعدها عدد من محطات الخطين الثانى والثالث للمترو ( العتبة - أرض المعارض - كلية البنات)، ووجد عمليات صيانة للسلالم المتحركة فى الاتجاه النازل (مع استمرار عمل السلالم فى الاتجاه الصاعد) في بعض المحطات، فوجه الوزير بسرعة الانتهاء من هذه العمليات تيسيرا على الركاب.

كما أكد على انتشار فرق الصيانة المختلفة على خطوط المترو الثلاثة لمعالجة أى عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات حرصاً على مواعيد التقاطر وعلى النظام داخل المحطات، بالإضافة إلى ضرورة استمرار قائدى القطارات بالالتزام بوقت توقف القطارات بالمحطات طبقاً لجداول التشغيل وإتاحة فرصة أكبر للركاب فى الصعود والنزول وبما لا يتعارض مع التشغيل والتعاون المستمر بين مترو الأنفاق وشرطة النقل والمواصلات للتصدى للباعة الجائلين بمرافق النقل.