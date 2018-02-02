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الجمعة، 02 فبراير 2018 08:48 م
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"جمارك سفاجا" تضبط محاولتى تهريب طبنجة و56 هاتفا محمولا

الجمعة، 02 فبراير 2018 08:15 م
"جمارك سفاجا" تضبط محاولتى تهريب طبنجة و56 هاتفا محمولا الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك


كتب أحمد يعقوب
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تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب أحمد، مدير عام الجمرك، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى، من ضبط محاولتى تهريب لطبنجة وكمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته، وأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبغرض التهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.
 
أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع والسيارات الواردة من ميناء ضبا السعودى، تم الاشتباه فى راكبين قادمين من الكويت وبتفتيش الراكب الأول تم ضبط  طبجنة عيار 9 مل عراقية الصنع مخفاة بلفة موكيت، وبتفتيش الراكب الثانى تبين وجود 56 تليفونا محمولا ماركات مختلفة مخفاة وموزعة داخل الأمتعة الشخصية.   
   
وقرر الدكتور طارق العزب، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضرى تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.
 
 
 
 
تهريب 56 تليفون محمول بجمارك سفاجا
محاولة تهريب 56 تليفون محمول بجمارك سفاجا
 

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