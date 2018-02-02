جلسة خاصة للكابينت الإسرائيلى الأسبوع المقبل عن لبنان





كتب- هاشم الفخرانى

كشفت الإذاعة العامة الإسرائيلية النقاب عن أن المجلس الأمنى المصغر فى إسرائيل سوف يعقد جلسة خاصة عن إنشاء إيران لمصنع أسلحة فى جنوب لبنان.

وقالت الإذاعة أن الجلسة سوف تعقد يوم الثلاثاء القادم بحضور وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان ورئيس الشاباك ورئيس الموساد ورئيس شعبة الاستخبارات بالجيش الإسرائيلى "أمان" لمناقشة الأمر.

وأوضح مصدر مسئول بالكابينت أنه لا فرق بين إيران وحزب الله اللبنانى فى تهديد الأمن القومى الإسرائيلى، لذا سيتم عقد الجلسة .

ومن المعروف أن "الكابينت" مسئول عن اتخاذ قرارات حساسة تتعلق بالأمن من بينها اتخاذ قرار بإعلان الحرب مثلما حدث فى الحرب التى اندلعت ضد قطاع غزة فى عام 2014.