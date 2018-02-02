تيلرسون يثير احتمال حدوث انقلاب ضد الرئيس مادورو فى فنزويلا





رويترز

أثار وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون، احتمال حدوث انقلاب فى فنزويلا على الرئيس نيكولاس مادورو.

وفى كلمة فى جامعة تكساس قبيل جولة تقوده إلى 5 دول فى أمريكا اللاتينية، شدد تيلرسون على أن إدارة ترامب لا تدعو إلى "تغيير النظام" فى فنزويلا لكنه قال إنه سيكون من "الأيسر" إذا آثر مادورو ترك السلطة من تلقاء نفسه.

وتوقع تيلرسون أن يحدث نوع ما من التغيير فى فنزويلا، مؤكدا إن الولايات المتحدة التى لها علاقات آخذة فى التدهور مع الحكومة الاشتراكية بفنزويلا، تريده أن يكون تغييرا سلميا.

وقال تيلرسون عندما سئل خلال جلسة بشأن ما إذا كانت الإطاحة بمادورو ضرورية أو ستلعب الولايات المتحدة دورا فيها "نحن لا ندعو إلى تغيير النظام أو الإطاحة بالرئيس مادورو. نحن ندعو إلى العودة إلى الدستور"، مشيرا إلى احتمال أن تتخذ قوى داخلية إجراء.