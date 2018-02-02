تنفيذ 62 ألف حكم قضائى متنوع على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة

تنفيذ 62 ألف حكم قضائى متنوع على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعةالجمعة، 02 فبراير 2018 04:13 م
حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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شنت مباحث تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية مكبرة لضبط كافة المطلوب ضبطهم على ذمة الأحكام القضائية المتنوعة .
وأسفرت جهود الحملة التى تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، على مدار 24 ساعة، عن تنفيذ 61 ألفا و610 أحكام قضائية متنوعة، شملت تنفيذ 395 حكما جنائيا، و18 ألفا و917 حكم حبس جزئى، و3 آلاف و804 أحكام حبس مستأنف، و30 ألفا و223 حكم غرامة، و8 آلاف و271 حكم مخالفات .
واتخذت الأجهزة الأمنية جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وتم إخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى مواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.
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