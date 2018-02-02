video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 03 فبراير 2018 05:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تنفيذ 115 حكما قضائيا وفحص 40 مشتبها ومسجل خطر بمطروح

الجمعة، 02 فبراير 2018 09:06 م
تنفيذ 115 حكما قضائيا وفحص 40 مشتبها ومسجل خطر بمطروح اللواء هشام نصر مدير امن مطروح


مطروح – حسن مشالى
إضافة تعليق

تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح، من تنفيذ تنفيذ 115 حكما قضائيا وفحص 40 مشتبها بهم ومسجلين خطر خلال حملة أمنية.

تلقى اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة من فحص 30 مشتبها فيهم و 10 مسجلين خطر، وتنفيذ حكم فى قضية جنائية، و59 حكم جزئى و 5 أحكام مستأنفة و45 حكما بغرامات و5 مخالفات جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تنفيذ 141 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بمطروح

محافظة مطروح

مطروح

اخبار محافظة مطروح

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار الحوادث



لا تفوتك
قبيل زيارة السيسى.. عمانيون يتداولون فيديو للسلطان قابوس يشيد بالدور المصرى

قبيل زيارة السيسى.. عمانيون يتداولون فيديو للسلطان قابوس يشيد بالدور المصرى

إنفو جراف.. خطة الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية حتى عام 2021

إنفو جراف.. خطة الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية حتى عام 2021

بالأرقام.. "حريفة" الزمالك VS الاستثنائى عبد الله السعيد = 0

بالأرقام.. "حريفة" الزمالك VS الاستثنائى عبد الله السعيد = 0

فيديو.. إليسا تتعرض للإغماء خلال حفلها بالقرية العالمية فى دبى

فيديو.. إليسا تتعرض للإغماء خلال حفلها بالقرية العالمية فى دبى

حزب شفيق يهاجم عبد الرحيم على.. والأخير: مش عايز أتكلم فى أمور لم يأت أوانها

حزب شفيق يهاجم عبد الرحيم على.. والأخير: مش عايز أتكلم فى أمور لم يأت أوانها

صور.. الوليد بن طلال فى رحلة خيل برية مع أسرته بعد أيام من إطلاق سراحه

صور.. الوليد بن طلال فى رحلة خيل برية مع أسرته بعد أيام من إطلاق سراحه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة