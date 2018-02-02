تنفيذ 115 حكما قضائيا وفحص 40 مشتبها ومسجل خطر بمطروح





مطروح – حسن مشالى

تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح، من تنفيذ تنفيذ 115 حكما قضائيا وفحص 40 مشتبها بهم ومسجلين خطر خلال حملة أمنية.

تلقى اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة من فحص 30 مشتبها فيهم و 10 مسجلين خطر، وتنفيذ حكم فى قضية جنائية، و59 حكم جزئى و 5 أحكام مستأنفة و45 حكما بغرامات و5 مخالفات جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.