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تقرير دولى يتهم كوريا الشمالية بإرسال الأسلحة لسوريا وميانمار

الجمعة، 02 فبراير 2018 11:39 م
تقرير دولى يتهم كوريا الشمالية بإرسال الأسلحة لسوريا وميانمار زعيم كوريا الشمالية كيم كونج أون


(رويترز)
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ذكر تقرير سرى أعده مراقبون مستقلون من الأمم المتحدة أن كوريا الشمالية انتهكت عقوبات مفروضة من المنظمة الدولية وجنت 200 مليون دولار فى 2017 من صادرات سلع محظورة واتهم التقرير بيونجيانج بإرسال أسلحة إلى سوريا وميانمار.

وقال التقرير الموجه إلى لجنة العقوبات فى مجلس الأمن الدولى واطلعت عليه رويترز اليوم الجمعة إن كوريا الشمالية أرسلت شحنات من الفحم لموانئ فى دول تشمل روسيا والصين وكوريا الجنوبية وماليزيا وفيتنام باستخدام أوراق مزورة أظهرت دولا أخرى مثل روسيا والصين كدولة المنشأ للشحنة بدلا من كوريا الشمالية.

ولم ترد بعثة كوريا الشمالية إلى الأمم المتحدة على طلب للتعليق على التقرير. وقالت روسيا والصين مرارا إنهما تطبقان عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية.

وقال المراقبون فى التقرير إنهم حققوا فى تعاون قائم فى مجال الصواريخ الباليستية بما يشمل أكثر من 40 شحنة لم يتم الإبلاغ عنها من كوريا الشمالية بين عامى 2012 و2017 إلى مركز الدراسات والأبحاث العلمية السورى الذى يشرف على برنامج الأسلحة الكيماوية فى البلاد.

 


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