" تعليم الاسكندرية " : استئناف الفصل الدراسى الثانى بعد إقرار إجازة السبت

" تعليم الاسكندرية " : استئناف الفصل الدراسى الثانى بعد إقرار إجازة السبتالجمعة، 02 فبراير 2018 07:06 م
مدرسة - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير
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قالت آمال عبد االظاهر وكيل تعليم الاسكندرية وكيل وزارة التربية و التعليم بالاسكندرية ، أنة سيتم استئناف الدراسة للفصل الدراسي الثاني بعد إقرار إجازة السبت لجميع المدارس.
و أكدت وكيل الوزارة فى تصريحات صحفية لها اليوم أنه تم توزيع بعض الكتب للطلاب المتواجدين بالمدارس لممارسة الأنشطة ويتم التوزيع مع أول يوم للدراسة
فيما أكدت آمال عبد الظاهر أنه تم سد العجز بالمدارس و التعامل مع الحالات فورا مع أى عجز خلال استئناف الدراسة
و أكدت على أنه بعد نجاح مبادرة "هنا الاسكندرية " خلال عطلة نصف العام ، سوف يتم إمتداد المبادرة واستمرارها مع تفعيل كافة الانشطة وربطها بالحضور والغياب.
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