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ترامب يرفع السرية عن مذكرة تنتقد مكتب "FBI" ويمهد لنشرها بالكونجرس

الجمعة، 02 فبراير 2018 07:21 م
ترامب يرفع السرية عن مذكرة تنتقد مكتب "FBI" ويمهد لنشرها بالكونجرس ترامب


(أ ف ب)
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أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه رفع السرية عن مذكرة أعدها نائب جمهورى ينتقد فيها أداء مكتب التحقيقات الفدرالى (إف بى آي) ما يمهد لنشرها من جانب الكونجرس.

وقال ترامب فى المكتب البيضاوى: "تم رفع السرية عنها، سنرى ماذا سيحصل"، مضيفا: "ما يحصل فى بلادنا هو عار على كثير من الناس أن يشعروا بالعار".

على الفور نشرت لجنة الاستخبارات فى مجلس النواب الأمريكى الجمعة مذكرة غير مسبوقة تندد بأساليب الإف بى آي، وذلك بعد دقائق فقط من إعلان الرئيس دونالد ترامب رفع السرية عنها.

وتقع المذكرة فى أربع صفحات وأعدها الرئيس الجمهورى للجنة الاستخبارات ديفن نيونز بخلاف آراء أعضاء ديمقراطيين فى اللجنة والإف بى آى ووزارة العدل، وذلك استنادا إلى معلومات سرية عن تنصت قامت به الشرطة الفدرالية على عضو فى فريق حملة ترامب فى 2016.

        


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