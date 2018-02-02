تراجع حدة التوترات فى لبنان مع زيارة مسئولين شيعة لمنطقة مسيحية





بيروت (رويترز)

زار مسؤولون من حركة أمل وجماعة حزب الله اللبنانيتين الشيعيتين منطقة يغلب على سكانها المسيحيون فى بيروت اليوم الجمعة، للمساعدة فى نزع فتيل توترات تفجرت هذا الأسبوع بسبب خلاف يشمل رئيس البلاد ورئيس البرلمان.

كان وزير الخارجية جبران باسيل، صهر الرئيس ميشال عون، أثار غضب أنصار رئيس البرلمان نبيه برى وهو شيعى عندما ظهر فى مقطع فيديو مسرب وهو يصف برى بأنه "بلطجي". وباسيل وعون من المسيحيين الموارنة.

ونظم أنصار برى وحركة أمل التى يتزعمها احتجاجات فى مناطق مختلفة بأنحاء البلاد وطالبوا باعتذار.

وهددت الأزمة بتأجيج العنف الطائفى وإصابة الحكومة بالشلل قبل الانتخابات التشريعية المقررة فى مايو وهى الأولى منذ 2009 بعد أن مدد البرلمان فترته ثلاث مرات.

لكن عون تحدث مع برى هاتفيا أمس الخميس وخفت حدة الأزمة أكثر اليوم الجمعة بعد اجتماع بين مسؤولين شيعة وأعضاء فى التيار الوطنى الحر الذى يتزعمها عون فى بلدية الحدت التى يغلب على سكانها المسيحيون فى جنوب بيروت.

وقال آلان عون عضو التيار الوطنى الحر "لقاؤنا اليوم رسالة معاكسة لكل ما حدث فى الأيام الماضية". وأضاف أن اللقاء رسالة أيضا إلى "زملائنا فى حركة أمل وإلى بري، ونقول لهم كرامتهم من كرامتنا وكرامة برى من كرامتنا".