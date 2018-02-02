تحرير 364 مخالفة مرورية وضبط 3 سائقين لتعاطيهم المخدرات بمطروح

تحرير 364 مخالفة مرورية وضبط 3 سائقين لتعاطيهم المخدرات بمطروحالجمعة، 02 فبراير 2018 09:23 م
اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح
مطروح - حسن مشالى
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نظمت إدارة مرور مطروح حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 364 مخالفة مرورية وتحصيل 5 آلاف و300 جنيه غرامات فورية، وضبط 3 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة.
وقال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 53 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.
كما تم أخذ عينات عشوائية من 17 من قائدى السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطى 3 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهم على النيابة العامة. وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.
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