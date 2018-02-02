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تحرير 3 محاضر حجز إدارى على فنادق عائمة بالأقصر لحين سداد المستحقات للدولة

الجمعة، 02 فبراير 2018 03:00 ص
تحرير 3 محاضر حجز إدارى على فنادق عائمة بالأقصر لحين سداد المستحقات للدولة محمد بدر محافظ الأقصر


الأقصر – أحمد مرعى
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وقع رجال الإدارة العامة لحماية نهر النيل بالأقصر، الحجز الإدارى على فنادق عائمة من ممتلكات شركات سياحية، وذلك لعدم سدادها المستحقات الواجبة عليها للدولة، وذلك خلال حملة تحت إشراف المهندس محمد سعد الدين أحمد، مدير عام الإدارة، وقادها مندوبو الحجز ومعاونو مدير الإدارة.

كانت حملة من رجال الإدارة العامة لحماية النيل بالأقصر، حررت ٣ محاضر حجز إدارى على عدد من الفنادق العائمة بنيل بالأقصر، وذلك لعدم سداد المستحقات الواجبة عليها للدولة، حيث أصدر المهندس محمد سعد الدين أحمد مدير عام الإدارة، تكليفات لمندوبى الحجز الإدارى ومعاونيه بالإدارة بسرعة تحصيل هذه المستحقات واتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين، وشارك بالحملة رجال الشرطة والمسطحات المائدة وتأمين العائمات، حيث تم توقيع الحجز الإدارى على ممتلكات الشركات السياحية لحين سداد مستحقات الدولة لدى هذه الشركات.

 


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