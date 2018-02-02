تجديد حبس 4 متهمين بالانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابى

النيابة جددت حبس الإرهابيين- أرشيفية
كتب محمود نصر
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة، حبس 4 متهمين باعتناق الأفكار التكفيرية والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ" ولاية سيناء الثانية".
ويواجه المتهمون اتهامات تتعلق باعتناق الأفكار التكفيرية الجهادية التى تقوم على تكفير الحاكم وتوجب محاربته، وتبيح دماء الطائفة المسيحية واستحلال دمائهم وأموالهم، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن.
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