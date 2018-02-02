تجار: إعلان نتائج مناقصة القمح اليوم

تجار: إعلان نتائج مناقصة القمح اليومالجمعة، 02 فبراير 2018 02:56 م
القمح
هامبورج (رويترز)
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قال تجار إن أقل عرض تلقته الهيئة العامة للسلع التموينية فى مناقصة لشراء القمح كانت لتوريد قمح روسى المنشأ.
وذكر التجار أن العرض الأقل بلغ 202.70 دولار للطن على أساس التسليم على ظهر السفينة وأن الشركة مقدمة العرض هى جى.تى.سى.إس.
ولم يتم تنفيذ أى عملية شراء بعد ومن المتوقع إعلان النتائج فى وقت لاحق من اليوم الجمعة.
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