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الجمعة، 02 فبراير 2018 07:01 م
خالد صلاح
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بيتكوين تنخفض 9% وتتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعى منذ 2013

الجمعة، 02 فبراير 2018 12:07 م
بيتكوين تنخفض 9% وتتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعى منذ 2013 عملة بيتكوين


لوكسمبورج (أ ش أ)
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انخفض سعر صرف العملة الرقمية "بيتكوين"، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بنسبة 9 %، ما يدفع العملة الرقمية الأكثر شهرة نحو الهبوط لأكثر من 30 % من قيمتها فى هذا الأسبوع، وتتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعى لها منذ أبريل 2013.

وفى معاملات اليوم، سجلت العملة الرقمية 8155 دولارا فى بورصة بتستامب للتداول التى تقع مقرها فى لوكسمبورج، فيما فقدت عملات رقمية أخرى 20 % من قيمتها خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية من التداول، وفقا لبيانات موقع "كوين ماركت ماب".

وقد دفع التنظيم المتنامى لعملية تداول العملات الرقمية المستثمرين إلى المسارعة فى بيع ما يحوزونه من العملات فى هذا الأسبوع، حيث انخفض "بيتكوين" لأكثر من نصف ارتفاعه الذى حققه فى شهر ديسمبر والذى قارب 20 ألف دولار.

يذكر أن وزير المالية اليابانى تارو آسو قد صرح فى وقت سابق من اليوم الجمعة أن المنظمين الماليين يجرون تفتيشا على شركات تداول العملات الرقمية مثل "كوين - تشيك"، بعدما سرق القراصنة الأسبوع الماضى أكثر من 500 مليون دولار من بورصة العملات الرقمية، بهدف حماية المستخدمين من عمليات القرصنة. 


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