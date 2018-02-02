بيان لـ"الصحة": وفاة 11 مواطنًا وإصابة 32 أخرين فى حادث تصادم بالمنيا

بيان لـ"الصحة": وفاة 11 مواطنًا وإصابة 32 أخرين فى حادث تصادم بالمنياالجمعة، 02 فبراير 2018 12:59 م
الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان
كتب - وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، وفاة 11 مواطناً وإصابة 32 أخرين في حادث تصادم عدة سيارات – الطريق الصحراوي بعد بوابة رسوم المنيا اتجاه القاهرة، محافظة المنيا.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت جميع المصابين الى مستشفيي المنيا العام وسوزان مبارك للتأمين الصحي.
وأشار "مجاهد" إلى أن الاصابات تراوحت ما بين جروح قطعية وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه كسور بالساق والساعد، واشتباه كسور بالعمود الفقري، واشتباه ما بعد الارتجاج، مؤكداً توافر الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات وأكياس الدم بالمستشفيات، وجميعهم يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.
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