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انطلاق بطولة الألعاب الإلكترونية FIFA 2018 الأربعاء بمشاركة 24 محافظة

الجمعة، 02 فبراير 2018 02:51 م
انطلاق بطولة الألعاب الإلكترونية FIFA 2018 الأربعاء بمشاركة 24 محافظة الدكتورة عزة الدرى رئيس قطاع الطلائع بوزارة الشباب والرياضة


هبة السيد
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أكدت الدكتورة عزة الدرى، رئيس قطاع الطلائع بوزارة الشباب والرياضة، أن 24 من أندية القرن الواحد والعشرين بمراكز الشباب - التى تشرف عليها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للطلائع - على مستوى المحافظات قد أبدت رغبتها فى المشاركة ببطولات كرة القدم الإلكترونية المقامة خلال فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب 2018، التى ينظمها الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية. 

 

وسوف يتم وضع برنامج متكامل لهم للمشاركة فى فعاليات المعرض الثقافية والفنية أيضا للاستفادة من هذا الحدث الثقافى الكبير الذى يتخذ من قوة مصر الناعمة شعارا لهذه الدورة.

 

وأشار شريف عبد الباقى رئيس الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية إلى أن بطولة المحافظات فى لعبة FIFA2018  تقام يوم الأربعاء 7 فبراير الجارى، ولمدة يوم وذلك خلال فعاليات ومسابقات الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية المقامة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2018 المقام فى ارض المعرض بمدينة نصر خلال الفترة من 27 إلى 10 فبراير 2018، والتى تقام يوميا من 12 - 6 مساء بنظام اللعب الفردى بين جمهور المعرض.

 

وأضاف أن البطولات تقام بين الأندية التى تقوم بتسجيل رغبتها حتى يوم 5 فبراير، ويدخل الفائزون بالبطولة فى التصفيات النهائية لاختيار الفريق الذى يتم اختيار لتمثيل مصر فى بطولة الخليج المقامة فى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر مارس القادم ويشارك فيها المملكة العربية السعودية والكويت ومصر بالإضافة للدولة المضيفة وتبلغ الجائزة الأولى لها 125 ألف درهم إماراتى أو ما يعادل 750 ألف جنيه مصرى والتى تقام لأول مرة بالمنطقة العربية.

 

 


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الألعاب الإلكترونية ضمن أنشطة معرض القاهرة الدولى للكتاب 2018

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معرض الكتاب

الاتحاد المصري للالعاب

وزارة الشباب و الرياضة



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