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انتحار شاب بشنق نفسه لمروره بحالة نفسية سيئة بمحافظة قنا

الجمعة، 02 فبراير 2018 05:46 م
انتحار شاب بشنق نفسه لمروره بحالة نفسية سيئة بمحافظة قنا مشنقة


قنا- وائل محمد
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أقدم شاب علي الأنتحار، بمحافظة قنا، ظهر اليوم الجمعة، عقب قيامه بشنق نفسه، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة بمركز نقادة. 

كان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا تلقي أخطارآ من اللواء أشرف رياض مدير المباحث  بلاغ من مستشفي نقادة، يفيد  انتحار،  حمادة عبد الموجود 23 سنة عامل  عن طريق شنق نفسه بواسطة حبل قام بربطه بسقف المنزل.

وبسؤال شقيقه محمد عبد الموجود 32 موظف أكد مرور  شقيقة بحاله نفسيه سيئه، نتيجة تردده علي بع الأطباء لعلاجه من مرض نفسي حرر محضر بالواقعة وأودعت الجثة بمشرحة المستشفى، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.


 


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