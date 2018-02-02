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"اليوم السابع": الرئيس يتفقد "هضبة الجلالة" فجرا

الجمعة، 02 فبراير 2018 07:16 م
"اليوم السابع": الرئيس يتفقد "هضبة الجلالة" فجرا


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تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، مجموعة من الأخبار والملفات المهمة على رأسها، الرئيس يتفقد "هضبة الجلالة" فجرا.. السيسى يتابع الجدول الزمنى للتنفيذ.. ويؤكد: المجتمعات العمرانية الجديدة توفر حياة كريمة تليق بالمصريين.. بسام راضى لـ"اليوم السابع": المشروع يضم مصانع وفنادق وجامعة و"مارينا دولية" لليخوت.

 

تقرأ أيضا فى عدد الغد من "اليوم السابع"..

 

ـ الرئيس يتفقد "هضبة الجلالة" فجرا.. السيسى يتابع الجدول الزمنى للتنفيذ.. ويؤكد: المجتمعات العمرانية الجديدة توفر حياة كريمة تليق بالمصريين.. بسام راضى لـ"اليوم السابع": المشروع يضم مصانع وفنادق وجامعة و"مارينا دولية" لليخوت

 

ـ رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى فى حوار شامل لـ"اليوم السابع": إعمار العراق يحتاج 100 مليار دولار ونعمل على إعادة النازحين لمدنهم.. المشكلة الكردية معركة كل الحكومات العراقية.. ومصرون على فرض سلطة الحكومة الاتحادية إرهاب داعش دمر العراق مرتين.. والأموال المهدرة فى صراعات المنطقة تحل المشكلات العربية

 

ـ أيمن نور.. النائم مع الكلاب.. العاملون بـ«الشرق» ينشرون صورا لفضائح "نور" ويؤكدون: ينفق التمويل على نساء الليل وتربية الكلاب


ـ الجيش يلقى القبض على 8 ويدمر 12 وكرا للإرهابيين فى سيناء.. القوات اكتشفت 12 عبوة ناسفة ودمرت فتحة نفق على الشريط الحدودى

 

ـ «الإدارية العليا» تستقبل الطعون على قرارات «الوطنية للانتخابات» 10 و11 فبراير

 

ـ «اليوم السابع» تكشف مصاعد الموت فى المستشفيات بعد كارثة بنها

 

ـ مصابو الإرهاب فى ليبيا: نشكر السيسى والشعب المصرى على الرعاية الطبية.. المصابون يؤكدون تلقيهم أفضل المتابعات الطبية فى مستشفيات القوات المسلحة المصرية.. ويشددون: الجيش المصرى مدرسة نتعلم منها

 

ـ الرئيس السيسى يتوجه إلى سلطنة عمان غداً فى زيارة رسمية

 

ـ أمن الجيزة يكشف عن تشكيل عصابى للاتجار بالأعضاء البشرية.. أطباء وسماسرة متورطون فى شراء ونقل الأعضاء.. 3 مستشفيات خاصة لإجراء العمليات للضحايا.. والكلية ب 25 ألف جنيه

 

ـ وزير الرى: نعيد استخدام المياه لتأمين 20 مليار متر مكعب سنويا

 

ـ مذكرة أمام البرلمان تكشف خطة الحكومة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين

 

ـ «التموين»: توريد 1.9 مليون طن قصب وصرف 400 مليون جنيه للمزارعين

 

ـ القضاء الفرنسى يستجوب حفيد البنا فى "جرائم الاغتصاب"

 

 

اليوم السابع
اليوم السابع

 


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السيسي

الجلالة

عمان

مجلس النواب

المتحدث العسكرى



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