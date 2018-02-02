"اليوم السابع": الرئيس يتفقد "هضبة الجلالة" فجرا





تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، مجموعة من الأخبار والملفات المهمة على رأسها، الرئيس يتفقد "هضبة الجلالة" فجرا.. السيسى يتابع الجدول الزمنى للتنفيذ.. ويؤكد: المجتمعات العمرانية الجديدة توفر حياة كريمة تليق بالمصريين.. بسام راضى لـ"اليوم السابع": المشروع يضم مصانع وفنادق وجامعة و"مارينا دولية" لليخوت.

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