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النيابة تطلب تحريات المباحث لكشف حقيقة اتهام ميكانيكى بهتك عرض طفلة المرج

الجمعة، 02 فبراير 2018 01:00 ص
النيابة تطلب تحريات المباحث لكشف حقيقة اتهام ميكانيكى بهتك عرض طفلة المرج متهمين - ارشيفية


كتبت أمنية الموجى
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طلبت نيابة المرج برئاسة المستشار أحمد شديد، تحريات المباحث فى اتهام عامل بورشة تصليح سيارات "ميكانيكى"، بهتك عرض طفلة عمرها 8 سنوات أثناء توجهها لشراء الخبز.

وقررت النيابة استدعاء الطفلة ووالدتها محررة المحضر لسماع أقوالهما فى التحقيقات التى تباشرها النيابة.

كانت البداية بتلقى قسم شرطة المرج تلقى بلاغا من سيدة تدعى "مها .أ"، اتهمت فيه الميكانيكى بهتك عرض طفلتها أثناء توجهها لشراء الخبز.

وذكرت والدة الطفلة فى المحضر أن ابنتها توجهت فى الصباح لشراء خبز، وعندما شاهدها العامل أدخلها عنوة الورشة التى يعمل فيها، ونزع عنها ملابسها رغما عنها، وبعدما انتهى هرولت الفتاة المنزلها، بعدما هددها بالذبح إذا أفصحت لأحد عما فعل معها.


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