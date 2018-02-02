النيابة تصرح بدفن جثث 11 شخصا لقيوا مصرعهم فى حادث تصادم صحراوى المنيا

النيابة تصرح بدفن جثث 11 شخصا لقيوا مصرعهم فى حادث تصادم صحراوى المنياالجمعة، 02 فبراير 2018 03:34 م
جثة - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار
إضافة تعليق
صرحت النيابة، منذ قليل، بدفن 11 جثة حصيلة حادث تصادم 6 سيارات بالطريق الصحراوى الشرقى فى المنيا، لعدم وجود شبهة جنائية فى الحادث.
كان اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارا من العميد منتصر عويضه مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بمصرع "مصطفى عبد المحسن مصطفى"65 سنة، و"أحمد تونى عبد الحميد"36 سنة، و"شعبان توني حسن" 27 سنة، و"وليد كمال سعد" 20 سنة،
و"محمد خليفة محمد" 20 سنة، و"صابر خلف سعد" 35 سنة، و"أحمد سيد عبد الحميد" 22 سنة، و"أحمد محمد فتحى" 34 سنة، و"خديجة حامد عبد الهادى" 3 سنوات، و"صابرين محمد عبد المحسن" 35 سنة، و"محمد عبد المحسن مصطفى" 60 سنة، وإصابة 24 آخرين، جميعهم من أسرة واحدة من قريتى البراجيل وأبوقلته بمركز ملوى.
وانتقل لمعاينة محل الواقعة، العميد أحمد عارف مأمور بندر شرطة المنيا، والمقدم عمرو حسن رئيس مباحث بندر المنيا، والرائد عمرو القفاص معاون المباحث، وفريق البحث الجنائى، ونقلت الجثث بالإسعاف لمشرحة مستشفى المنيا العام، تحت تصرف النيابة، فيما نقل المصابين بالإسعاف لمستشفى المنيا للتأمين الصحى.
و جاء بتقرير مفتش صحة بندر المنيا، الدكتور هانى أسحق شحاتة، حدوث الوفاة بسبب كسر بعظام و قاع الجمجمة، وتهشم بعظام الوجه، ونزيف حاد وتهتك وانفجار بالمخ، وكسور متفرقة بالجسم ونزيف بالبطن والحوض، ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، وتسلم الأهالى الجثمانين.
إضافة تعليق
دولارات تميم رايح جاى.. كيف حاولت قطر شراء صمت الغرب؟ من إنشاء المدارس إلى شراء وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث.. مؤسسة "موزة" أنفقت 30.6 مليون دولار فى نيويورك.. وقلق بالمنظمات المدنية من بث سموم "الحمدين"
حكايات صور الشارع فى أسبوع.. شبابيك البيوت المصرية بتحكى كتير.. العجوز بعكازها تبحث عن مواصلة مريحة.. فى معرض الكتاب الأطفال يمرحون ويقرأون.. وفى أحياء القاهرة شوارع ملك الكل وأبواب بتقفل على الجناينى والوزير
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة