المعارضة السورية: نجاح مؤتمر "سوتشى" سيعطى دفعة جديدة لمفاوضات جنيف

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اعتبر زعيم منصة موسكو للمعارضة السورية، قدرى جميل، أن مؤتمر الحوار الوطنى السورى "سوتشى" الروسى، سيعطى دفعة جديدة لمفاوضات جنيف حول الأزمة السورية.

وقال جميل - خلال مؤتمر صحفى فى موسكو، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة - "مؤتمر سوتشى، حقق نجاحا، تمثل فى تبنى الوثيقة الختامية وتشكيل اللجنة الدستورية "، منوها بأن المؤتمر شهد كثيرا من المناقشات الحادة.

وأشار جميل، إلى أن نجاح سوتشى، يعنى أن مفاوضات جنيف قد أنقذت، وأن عملية سياسية تؤمن المخرج من الأزمة باتت أقرب من أى وقت مضى، وأن كافة القوى الفاعلة فى الأزمة السورية أعلنت استعدادها لبحث قضايا الدستور، مضيفا أن روسيا فوّضت المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا، ستافان دى ميستورا، بإطلاق أعمال اللجنة الدستورية.

وفى هذا السياق، دعا جميل، موسكو وواشنطن، إلى عدم التدخل فى مهمة صياغة الدستور السورى الجديد، التى يجب أن يتولاها السوريون أنفسهم، مضيفا "يجب أن نتفق فيما بيننا، علما بأن هناك احتمال لتدخل روسيا والولايات المتحدة، فى هذه العملية، أدعوهما إلى عدم التدخل".