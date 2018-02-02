المعارضة السورية: متمسكون بالشرعية الدولية والأمم المتحدة لحل أزمة سوريا





جنيف (أ ش أ)

قالت عضو هيئة التفاوض السورية ربا حبوش إن المعارضة السورية تدعم أى عملية سياسية فى جنيف، كما أنها ستظل متمسكة بالشرعية الدولية ومظلة الأمم المتحدة لحل الأزمة السورية.

وأضافت ربا حبوش- فى تصريحات خاصة لفضائية (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الخميس، أنه حان الوقت أن تتحرك الدول بشكل جدى لكى تدفع عجلة العملية السياسية فى جنيف، مشيرة إلى أن هيئة التفاوض ستدرس مخرجات مؤتمر "سوتشى" فى روسيا.

وشددت على ضرورة أن تبقى الأمم المتحدة هى من تمسك بزمام الأمور فى أى شيء خرج عن "سوتشى"، مؤكدة أن المعارضة السورية سترفض أى مقترحات دولية لا تتناسب مع تطلعات الشعب السورى.

كان وزير الخارجية الروسى أعلن أن موسكو تأمل أن تساعد مقررات مؤتمر الحوار الوطنى السورى فى سوتشى المبعوث الأممى ستيفان دى ميستورا فى تفعيل عملية جنيف.