"المرأة والتنمية المستدامة".. مائدة مستديرة لاتحاد نساء مصر بمعرض الكتاب

"المرأة والتنمية المستدامة".. مائدة مستديرة لاتحاد نساء مصر بمعرض الكتابالجمعة، 02 فبراير 2018 03:00 ص
معرض الكتاب
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
يعقد الاتحاد العام لنساء مصر مائدة مستديرة بمعرض الكتاب تحت عنوان "المرأة والتنمية المستدامة"، وذلك اليوم الجمعة ، بقاعة محمد أبو المجد بسراى العرض الرئيسية بمعرض الكتاب.
ومن المقرر أن تناقش المائدة المستديرة التحديات التي تواجه نساء مصر، وكيف يمكن وضع أجندة وطنية لاحتياجات النساء العاجلة واهم المشكلات التى تواجه المراة المصرية، وكيف يمكن حلها.
وتشارك فى المائدة كلا من الدكتورة هدي بدران رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، والدكتورة فرخندة حسن الاستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما يشارك في الفاعلية عددا من النائبات والقيادات النسائية والاعلاميات ويدير اللقاء الدكتورة هدي الطحاوى.
إضافة تعليق
كيف دمرت أوهام أردوغان سوريا؟ ادعى تعاطفه مع القضية السورية لأغراض توسعية.. والمعارضة السورية أصبحت لعبة بيده وتتحرك وفق خططه الاستعمارية وأوهام إعادة الخلافة العثمانية.. وعملية عفرين خطوة بمشروعه الاستعمارى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة