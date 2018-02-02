"المرأة والتنمية المستدامة".. مائدة مستديرة لاتحاد نساء مصر بمعرض الكتاب





كتب محمود راغب

يعقد الاتحاد العام لنساء مصر مائدة مستديرة بمعرض الكتاب تحت عنوان "المرأة والتنمية المستدامة"، وذلك اليوم الجمعة ، بقاعة محمد أبو المجد بسراى العرض الرئيسية بمعرض الكتاب.

ومن المقرر أن تناقش المائدة المستديرة التحديات التي تواجه نساء مصر، وكيف يمكن وضع أجندة وطنية لاحتياجات النساء العاجلة واهم المشكلات التى تواجه المراة المصرية، وكيف يمكن حلها.

وتشارك فى المائدة كلا من الدكتورة هدي بدران رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، والدكتورة فرخندة حسن الاستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما يشارك في الفاعلية عددا من النائبات والقيادات النسائية والاعلاميات ويدير اللقاء الدكتورة هدي الطحاوى.