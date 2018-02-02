video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 02 فبراير 2018 03:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"المرأة والتنمية المستدامة".. مائدة مستديرة لاتحاد نساء مصر بمعرض الكتاب

الجمعة، 02 فبراير 2018 03:00 ص
"المرأة والتنمية المستدامة".. مائدة مستديرة لاتحاد نساء مصر بمعرض الكتاب معرض الكتاب


كتب محمود راغب
إضافة تعليق

يعقد الاتحاد العام لنساء مصر مائدة مستديرة بمعرض الكتاب تحت عنوان "المرأة والتنمية المستدامة"، وذلك اليوم الجمعة ، بقاعة محمد أبو المجد بسراى العرض الرئيسية بمعرض الكتاب.
 
ومن المقرر أن تناقش المائدة المستديرة التحديات التي تواجه نساء مصر، وكيف يمكن وضع أجندة وطنية لاحتياجات النساء العاجلة واهم المشكلات التى تواجه المراة المصرية، وكيف يمكن حلها.
 
وتشارك فى المائدة كلا من الدكتورة هدي بدران رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، والدكتورة فرخندة حسن الاستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما يشارك في الفاعلية عددا من النائبات والقيادات النسائية والاعلاميات ويدير اللقاء الدكتورة هدي الطحاوى.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بدء تصفيات "رالى القاهرة" للسيارات الكهربية.. والسباق بالعاصمة الإدارية

نساء مصر

اتحاد نساء مصر

هدى بدران

معرض الكتاب



لا تفوتك
"المرور" تغلق كوبرى فيصل جزئيًا بسبب إصلاحات تستغرق يومين

"المرور" تغلق كوبرى فيصل جزئيًا بسبب إصلاحات تستغرق يومين

حفلة رواد تويتر على أيمن نور بعد صوره الفاضحة: "بيناضل مع الكلاب"

حفلة رواد تويتر على أيمن نور بعد صوره الفاضحة: "بيناضل مع الكلاب"

ترامب يمنع الأسطورة مارادونا من دخول الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يمنع الأسطورة مارادونا من دخول الولايات المتحدة الأمريكية

أشرف رشاد: حزب مستقبل وطن سيشكل الحكومة خلال خمس سنوات من الآن

أشرف رشاد: حزب مستقبل وطن سيشكل الحكومة خلال خمس سنوات من الآن

كيف دمرت أوهام أردوغان سوريا؟ ادعى تعاطفه مع القضية السورية لأغراض توسعية.. والمعارضة السورية أصبحت لعبة بيده وتتحرك وفق خططه الاستعمارية وأوهام إعادة الخلافة العثمانية.. وعملية عفرين خطوة بمشروعه الاستعمارى

كيف دمرت أوهام أردوغان سوريا؟ ادعى تعاطفه مع القضية السورية لأغراض توسعية.. والمعارضة السورية أصبحت لعبة بيده وتتحرك وفق خططه الاستعمارية وأوهام إعادة الخلافة العثمانية.. وعملية عفرين خطوة بمشروعه الاستعمارى

كيف يستفيد الأهلى من صفقات الشتاء ؟.. صلاح محسن ينقذ الهجوم الأحمر من مسلسل فرص آزارو المُهدرة.. الجزار يعالج أزمات الدفاع.. فخرى وشريف يرفعان كفاءة خط الوسط.. دور مهم للكابيتانو.. وعلى لطفى بديلاً لأحمد عادل

كيف يستفيد الأهلى من صفقات الشتاء ؟.. صلاح محسن ينقذ الهجوم الأحمر من مسلسل فرص آزارو المُهدرة.. الجزار يعالج أزمات الدفاع.. فخرى وشريف يرفعان كفاءة خط الوسط.. دور مهم للكابيتانو.. وعلى لطفى بديلاً لأحمد عادل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة