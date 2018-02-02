القومى للمرأة: لقاءات جماهيرية بـ58 قرية لحث السيدات على النزول للانتخابات

في اطار الحملة التى أطلقها المجلس القومى للمرأة في جميع محافظات الجمهورية تحت عنوان "صوتك لمصر بكره" لحث السيدات على النزول والمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية القادمة فقد صرحت الدكتورة مايا مرسي ان المجلس قد عقد خلال الفترة من 28 يناير حتى 1 فبراير 58 لقاء جماهيري ب58 قرية وحى ب23 محافظة.

وأكدت رئيسة المجلس أنه من المنتظر ان تستمر الحملة حتى منتصف مارس وتتضمن تنظيم لقاءات جماهيرية بعواصم المحافظات على مستوى ال27 محافظة ، وعقد لقاءات مجمعه بكل القري.

كما سيطلق المجلس حملات لطرق الابواب بجميع القري والنجوع بالمحافظات لدعوة السيدات والمواطنين على النزول و المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة والادلاء باصواتهم، بالاضافة إلى عقد عدد من اللقاءات الاقليمية بالمحافظات.

يذكر ان الحملة قد تضمنت مجموعة من الرسائل التى تهدف إلى حث المواطنين على المشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية القادمة ، ومن هذه الرسائل " انزلي وشاركي ... سمعي صوتك .....متقوليش صوتي مش فارق ... دا صوتك مش لازم يفارق، كوني إيجابية صوتك هيفرق في حياتك وحياة أولادك اللي جايه، شاركي ..... ارسمي طريق لأحلامك ..... ما هو صوتك هو مستقبل أيامك ، مستقبل مصر في إيديكي، صوتك مستقبل أولادك ، كملي المشوار ، كوني القدوة لاولادك......صوتك النهاردة ليكي و بكره ليهم، المعركة ما انتهتش ... مصر محتاجلك ، حكاية مصر أنت اللي بتكتبيها، صوتك كارت أحمر للارهاب.