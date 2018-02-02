القومى للمرأة: لقاءات جماهيرية بـ58 قرية لحث السيدات على النزول للانتخابات

القومى للمرأة: لقاءات جماهيرية بـ58 قرية لحث السيدات على النزول للانتخاباتالجمعة، 02 فبراير 2018 02:03 م
الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
في اطار الحملة التى أطلقها المجلس القومى للمرأة في جميع محافظات الجمهورية تحت عنوان "صوتك لمصر بكره" لحث السيدات على النزول والمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية القادمة فقد صرحت الدكتورة مايا مرسي ان المجلس قد عقد خلال الفترة من 28 يناير حتى 1 فبراير 58 لقاء جماهيري ب58 قرية وحى ب23 محافظة.
وأكدت رئيسة المجلس أنه من المنتظر ان تستمر الحملة حتى منتصف مارس وتتضمن تنظيم لقاءات جماهيرية بعواصم المحافظات على مستوى ال27 محافظة ، وعقد لقاءات مجمعه بكل القري.
كما سيطلق المجلس حملات لطرق الابواب بجميع القري والنجوع بالمحافظات لدعوة السيدات والمواطنين على النزول و المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة والادلاء باصواتهم، بالاضافة إلى عقد عدد من اللقاءات الاقليمية بالمحافظات.
يذكر ان الحملة قد تضمنت مجموعة من الرسائل التى تهدف إلى حث المواطنين على المشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية القادمة ، ومن هذه الرسائل " انزلي وشاركي ... سمعي صوتك .....متقوليش صوتي مش فارق ... دا صوتك مش لازم يفارق، كوني إيجابية صوتك هيفرق في حياتك وحياة أولادك اللي جايه، شاركي ..... ارسمي طريق لأحلامك ..... ما هو صوتك هو مستقبل أيامك ، مستقبل مصر في إيديكي، صوتك مستقبل أولادك ، كملي المشوار ، كوني القدوة لاولادك......صوتك النهاردة ليكي و بكره ليهم، المعركة ما انتهتش ... مصر محتاجلك ، حكاية مصر أنت اللي بتكتبيها، صوتك كارت أحمر للارهاب.
إضافة تعليق
دولارات تميم رايح جاى.. كيف حاولت قطر شراء صمت الغرب؟ من إنشاء المدارس إلى شراء وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث.. مؤسسة "موزة" أنفقت 30.6 مليون دولار فى نيويورك.. وقلق بالمنظمات المدنية من بث سموم "الحمدين"
حكايات صور الشارع فى أسبوع.. شبابيك البيوت المصرية بتحكى كتير.. العجوز بعكازها تبحث عن مواصلة مريحة.. فى معرض الكتاب الأطفال يمرحون ويقرأون.. وفى أحياء القاهرة شوارع ملك الكل وأبواب بتقفل على الجناينى والوزير
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة