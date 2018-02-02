القبض على عاطلين وراء خطف هواتف وحقائب المواطنين بدار السلام





كتب إبراهيم أحمد

ألقى رجال مباحث قسم شرطة دار السلام، القبض على كلاً من "أشرف م ع" 28 سنة، عاطل، و"محمود أ م" 30 سنة، عاطل، يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الحقائب والهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب " الخطف " باستخدام دراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

وعلى الفور تم ضبطهما وبحوزتهما دراجة بخارية "فيسبا" بدون لوحات معدنية "ملك المتهم الأول"، والمستخدمة في ارتكاب حوادثهم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 3 حوادث خطف هواتف وحقائب المواطنين، وتم بإرشادهما ضبط الهاتفان المستولى عليهما بمسكن الأول، وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.