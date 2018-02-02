القبض على شاب سحب 53 ألف جنيه من أرصدة المواطنين





كتب إبراهيم أحمد

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون، القبض على "محمد إ ب" 28 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، والمطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا "تبديد" بإجمالى حبس سنة وشهرين، أثناء استقلاله السيارة رقم ر م ر 675 ماركة كيا سيراتو "مستأجرة" من معرض سيارات، عقب سرقته الفيزا كارت الخاصة بالمواطن "حاتم ع" 48 سنة، واستخدامها فى سحب مبلغ 8000 جنيه من حسابه الشخصى.

كما تم ضبط بحوزته 12 فيزا كارت بأسماء وبنوك مختلفة، ومبلغ مالى 5800 جنيه، و4 كروت شحن هواتف محمول فئة 100 جنيه، و 2 هاتف محمول، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكابه 13 حادث سرقة بذات الأسلوب، والاستيلاء على الفيزا كارت من المواطنين، وسحب مبالغ مالية بلغت 45 ألف جنيه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالسرقة، وأضاف المجنى عليهم من الرابع حتى الثالث عشر بعدم تحريرهم محاضر بوقائع السرقة، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.